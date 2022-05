Article publié le 02/05/2022 à 01:00 | Lu 257 fois CHU d'Angers : Hospisenior, une chambre innovante et adaptée aux patients âgés





Le CHU d’Angers (Maine-et-Loire) a ouvert il y a quelques semaines au sein de son service de gériatrie, une chambre innovante adaptée au vieillissement. Un projet mis en place grâce à la collaboration de cinq 5 CHU du grand Ouest, des partenaires économiques et des étudiants en design. Explications.

On le sait, l’hospitalisation de anciens dans des chambres hospitalières « conventionnelles » ne sont pas toujours « optimale aux enjeux et aux exigences de sécurité, d’ergonomie et de confort attendues d’un tel espace ».



C’est pour répondre à cette problématique que cinq centres hospitalo-universitaires du Grand Ouest et leurs partenaires* ont imaginé la chambre HospiSenior. Cette dernière (il existe actuellement cinq prototypes ; un par établissement) est expérimentée depuis quelques semaines au sein des CHU d’Angers, Brest, Nantes, Rennes et Tours.



Les spécificités de cette chambre innovante s’avèrent multiples et concernent en particulier :

- L’équipement du lit permettant de créer une chambre plus personnalisée ;

- La mobilité autonome du patient en facilitant les déplacements et en conservant l’orientation dans le temps du patient ;

- La mobilité assistée par les soignants pour faciliter les déplacements des patients ;

- L’éclairage pour sécuriser les déplacements, notamment la nuit ;

- L’interface numérique avec la mise à disposition d’une tablette tactile pour améliorer les aspects

occupationnels et communicationnels ;

- L’espace de socialisation pour pouvoir accueillir les visiteurs dans la chambre.



Désormais, l’enjeu est de tester en pratique le bienfondé des treize dispositifs imaginés pour cet espace. L’inclusion de 30 participants par centre est attendue, soit un total de 150 participants pour les 5 centres. La fin des inclusions est prévue en 2024.



Le projet Hospi’Senior s’inscrit aussi dans un contexte propice à la réflexion sur les espaces hospitaliers adaptés au vieillissement, avec, à court ou moyen termes, des projets architecturaux envisagés dans les services de gériatrie de plusieurs CHU.



*les entreprises du club des partenaires économiques d’HUGO (AIA Life Designers, Schneider Electric, Relyens, Eiffage) et les étudiants de l’Ecole du design, le Care Design Lab de Nantes.









Dans la même rubrique < > Glaucome : diagnostic et traitement Comment échapper à l'infarctus et à l'AVC par le Dr Michel de Lorgeril