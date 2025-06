Coca-Cola Plus : pourquoi cette boisson santé, prisée des seniors en Asie, reste-t-elle absente du marché européen ? Coca-Cola Plus - également dénommé Coca-Cola Fiber+, est une version enrichie en fibres du célèbre soda, créée spécifiquement pour répondre aux préoccupations santé des consommateurs, notamment chez les seniors. Lancée au Japon en 2017, cette boisson dont nous vous avions déjà parlé sur Senioractu dès 2018, bénéficie en effet du prestigieux label japonais FOSHU (Food for Specified Health Uses), attribué par le ministère de la Santé Japonais, à des aliments aux bénéfices scientifiquement validés. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Jeudi 5 Juin 2025

Une boisson innovante aux bénéfices évidents pour les seniors



Ce produit original, une sorte de "soda alicament", connaît toujours un franc succès au Japon et dans plusieurs pays asiatiques tels que la Chine, le Vietnam, Taïwan et Hong Kong. Pourtant, huit ans après son lancement, il demeure étrangement absent du marché européen, laissant les consommateurs européens, notamment les seniors sensibles aux innovations santé, sans accès à cette boisson prometteuse. Le Coca-Cola Plus est une boisson gazeuse sans sucre, sans calories, et qui contient surtout 5 grammes de dextrine résistante, une fibre soluble reconnue pour sa capacité à limiter l’absorption des graisses et réguler les niveaux de triglycérides après les repas. Ces caractéristiques en font une boisson particulièrement adaptée aux seniors soucieux de maintenir une bonne santé digestive et cardiovasculaire.Ce produit original, une sorte de "soda alicament", connaît toujours un franc succès au Japon et dans plusieurs pays asiatiques tels que la Chine, le Vietnam, Taïwan et Hong Kong. Pourtant, huit ans après son lancement, il demeure étrangement absent du marché européen, laissant les consommateurs européens, notamment les seniors sensibles aux innovations santé, sans accès à cette boisson prometteuse.

Pourquoi Coca-Cola Plus est-il toujours indisponible en Europe ?

Une réglementation stricte en Europe : L’Union européenne impose des exigences très rigoureuses sur les allégations santé des produits alimentaires. Obtenir un équivalent européen du label FOSHU représente une procédure complexe et coûteuse pour Coca-Cola.

: L’Union européenne impose des exigences très rigoureuses sur les allégations santé des produits alimentaires. Obtenir un équivalent européen du label FOSHU représente une procédure complexe et coûteuse pour Coca-Cola. L'adaptation aux goûts européens : Les préférences gustatives et culturelles des Européens diffèrent significativement de celles des consommateurs asiatiques, rendant le succès du produit plus incertain en Europe.

: Les préférences gustatives et culturelles des Européens diffèrent significativement de celles des consommateurs asiatiques, rendant le succès du produit plus incertain en Europe. Une stratégie marketing prudente : Coca-Cola tend à tester d’abord ses produits innovants sur des marchés spécifiques avant d’envisager une distribution mondiale, préférant consolider sa position dans des régions ciblées avant une expansion potentielle. Plusieurs facteurs clés expliquent cette absence :

Pourtant, le marché européen représente une opportunité significative. L’Europe compte une population croissante de seniors préoccupés par leur santé et ouverts aux produits innovants visant le maintien de leur qualité de vie. L’absence persistante de Coca-Cola Plus suscite donc une interrogation sur la stratégie à long terme du géant américain sur ce marché attractif mais complexe.

Vers une future disponibilité en Europe ? Aujourd’hui, Coca-Cola Plus reste cantonné à l’Asie malgré ses atouts santé. Pour les consommateurs européens curieux, la seule possibilité actuelle reste l’importation via des plateformes spécialisées. L’avenir dira si Coca-Cola choisira finalement de surmonter les barrières réglementaires et culturelles afin de proposer sa boisson fonctionnelle innovante aux seniors européens, particulièrement réceptifs à ses bénéfices potentiels.