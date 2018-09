Article publié le 12/09/2018 à 12:30 | Lu 65 fois Japon : Coca-cola lance Coca-cola plus, un coke "alicament" Depuis un peu plus de six mois, Coca-cola a lancé au Japon sa nouvelle boisson baptisée Coca-cola Plus avec une bouteille toute vêtue de blanc. Sans sucre et sans calorie, ce nouveau Coca de type « alicament » contient cinq grammes de dextrine indigeste, une source de fibres alimentaires. Une boisson qui se veut « santé » destinée aux plus de 50 ans.

Coca-cola est l’exemple même de la boisson sucrée. Certes, des versions light et sans sucre ont été lancées sur le marché, mais le Coke reste tout de même la boisson à ne pas boire –ou en petites quantités- si l’on souhaite rester en bonne santé…



Cette nouvelle version apparue sur le marché japonais fin 2017 pourrait changer l’image de Coca-cola. En effet, après dix années de recherche et développement, le géant américain a lancé au Japon, son Coca-cola Plus dans une élégante bouteille à la forme caractéristique toute vêtue de blanc et rouge qui offre une image nettement plus positive, voire presque « santé », de sa fameuse boisson.



Le fait est que ce « Coke blanc » est considéré comme un alicament ; rappelons que ce mot qui associe aliment et médicament désigne des boissons ou des denrées alimentaires qui sont censées nourrir et « soigner » en même temps. Une grande tendance dans le monde de nutrition depuis une quinzaine d’années.



Plus concrètement, ce Coca au gout de Coca sans sucre et sans calorie contient dans chaque bouteille de 470 ml, cinq grammes de dextrine indigeste (des fibres solubles), une source de fibres alimentaires qui, bue pendant le repas, vise à modérer les niveaux de triglycérides dans le sang lors de la digestion (plus concrètement, cela devrait permettre de réduire l’absorption de gras).



Ce produit s’adresse plus spécifiquement à une clientèle de quinquas et plus qui souhaitent favoriser le « bien-vieillir » ; un marché potentiel monumental au Pays du soleil levant mais également à terme, dans le reste du monde.









Dans la même rubrique : < > Le pain brioché G-Nutrition, remboursé par la Sécu Japon : l'umami peut-il aider à bien vieillir ?