Article publié le 16/05/2019 à 05:57 | Lu 174 fois Cnav : un appel à projets de 10M pour dynamiser les "résidences autonomie" La Cnav (la Caisse nationale d’assurance vieillesse) vient de lancer -et jusqu’au 14 juin 2019- un appel à projets visant à soutenir les investissements visant prioritairement à la modernisation et à l’adaptation des résidences autonomie afin d’améliorer le cadre de vie, favoriser la vie sociale et le maintien de l’autonomie des retraités.

Souvent construites dans les années 1960, 1970 et 1980, les résidences autonomie ont vieilli. Et pas toujours très bien. Dans ce contexte, on comprend qu’elle doivent aujourd’hui être rénovées pour s’adapter aux besoins des personnes âgées… et aux nouvelles normes.



Dans le cadre du plan d’aide à l’investissement, des subventions pourront être accordées aux structures candidates, sur la base d'une analyse de l'éligibilité des projets par les caisses régionales de l’Assurance retraite.



Plus concrètement, ces projets devront répondre aux principes directeurs de la politique de l’Assurance retraite en matière de lieux de vie collectifs en garantissant :

- Une réponse aux besoins locaux,

- Une offre de proximité, permettant de conserver des liens avec l’environnement social et garantissant un cadre de vie sécurisant,

- Un projet fondé sur le développement de la vie sociale, l’ouverture de la structure sur l’extérieur et la prévention de la perte d’autonomie,

- Des prestations de qualité aux tarifs permettant l’accueil de personnes retraitées socialement fragilisées,

- Un cadre architectural de qualité, adapté aux besoins des résidents, répondant aux normes et règlementations en vigueur et s’inscrivant dans une démarche de développement durable,

- Un cofinancement du projet de réhabilitation de la résidence autonomie.



De plus, les résidences autonomie devront s’engager conventionnellement à évoluer afin de proposer les prestations minimales, individuelles ou collectives définies par le décret du 27 mai 2016.











