Article publié le 14/02/2019 à 01:00 | Lu 160 fois Circulymphe Complex H : une gamme naturelle pour prendre soin de sa circulation sanguine Experts des produits à base de plantes, avec notamment la gamme Circulymphe pour le bien-être et la légèreté des jambes, les Laboratoires Santé Verte présentent une nouvelle gamme de produits baptisée Circulymphe Complexe H qui vise à favoriser à une bonne circulation sanguine.

Les problèmes de circulation sanguine sont des troubles communs qui peuvent affecter différentes parties du corps et qui provoquent, par exemple, la sensation de jambes lourdes.



Mais ils peuvent aussi avoir un impact dans des zones plus intimes et gênantes de notre corps comme dans la région anale avec des sensations de brûlures, de démangeaisons ou d’inconforts ; les fameuses hémorroïdes.



Gênants voire tabous, ces problèmes touchent de nombreuses personnes : déjà, les personnes de 50 ans et plus (les trois-quarts d’entre elles indiquant avoir connu ce type de problèmes de santé) mais également les femmes enceintes, notamment à partir du troisième trimestre.



C’est pour aider ces personnes que ce laboratoire vient de commercialiser cette gamme qui s’articule autour de trois produits : une crème contre les troubles hémorroïdaires et deux compléments alimentaires à base de plantes qui viennent soutenir la circulation sanguine.



Les compléments alimentaires de cette gamme contiennent du petit houx, une plante qui soutient la circulation sanguine, de la vitamine C qui contribue à la formation normale de collagène pour assurer le bon fonctionnement des vaisseaux sanguins mais aussi, de nombreuses plantes traditionnellement utilisées pour leurs propriétés d’intérêts sur la circulation, comme le marron d’Inde ou l’hamamélis.



Produits disponibles en pharmacie ou parapharmacie.









