Champagne ! C'est le moment de faire la fête

Entre printemps et été. Les jours s’allongent, le temps n’est ni trop frais ni trop chaud. Les lumières du soir sont belles et les mauvais souvenirs de confinement sont presque oubliés. Fêtes de famille, diners blancs, soirées entre amis, ou simplement, le plaisir d’une belle bouteille, les occasions d’ouvrir un joli flacon de champagne sont multiples. Voici une petite sélection qui conviendra aux plus belles occasions.

Nous commencerons avec un flacon royal le Bollinger La Grande Année 2014. Dans la collection des champagnes Bollinger, l’appellation Grande Année n’existe que si les vendanges offrent la certitude de la perfection. Pour ces vins, la vinification s’effectue dans des fûts de chêne anciens qui assurent la finesse des arômes.



Pour ce Grande Année 2014, c’est une sélection de pinot noir à 61% et de chardonnay à 39% qui a été retenue. Des vins en provenance de AY et Verzenay pour le pinot noir, de Chouilly et Oiry pour le Chardonnay ; 79% sont en grands crus et 21% en premiers crus.



Pour ce vin, le dosage de sucre retenu est de 8 gr au litre. Il faut se souvenir des conditions météo contrastées qui ont présidé à cette cuvée : hiver pluvieux, printemps sec et ensoleillé, un été totalement sous la pluie pour finir par un mois de septembre parfait.



Des vendanges qui se déroulent en neuf jours seulement et offrent des raisins parfaitement sains et exempts de toutes menaces parasitaires. Voilà comment est née cette Grande Année 2014 qui offre un vin intense et minéral.



La vinification en fûts de bois apporte cette robe superbe, dense et aux reflets d’or juste troublée par une délicate montée de bulles. Le nez dégage des arômes de fruits qui s’entremêlent et où l’on reconnaît les agrumes, des fruits à noyaux et le parfum si différent du coing.



Mais c’est en bouche que cette Grande Année 2014 révèle sa splendeur. Des bulles fines et intenses sont la porte d’entrée de ce vin d’exception. Une belle longueur en bouche, une texture gourmande, une longueur chargée d’agrumes, de fruits et de notes minérales légèrement salines.



Un vin qu’il convient de déguster lentement afin d’en percevoir toutes les facettes. La Grande Année 2014 est un champagne d’exception qui saura accompagner un repas raffiné et des poissons parfaitement travaillés. Un coffret luxueux que l’on peut trouver chez les bons cavistes au prix de 147 €.



Champagne millésimé toujours, avec le Gosset Grand Millésime 2015 Brut. Pour cette vieille maison, la production de cuvées d’exception est presque une seconde nature. Les années ne se ressemblent pas et il ne faut jamais manquer l’occasion de créer ce qui sera une cuvée spéciale.



Comme cela arrive de plus en plus souvent, les saisons sont chahutées et les vendanges apportent néanmoins de belles surprises et surtout, des raisins parfaits. De quoi satisfaire un chef de cave avisé qui sait que ce millésime 2015 permettra de créer un joli vin.



Pour concevoir cette cuvée millésimée 2015, Odilon de Varine, le chef de caves de la Maison Gosset s’est appuyé sur 59% de pinot noir et 41% de chardonnay avec un dosage à 4 gr de sucre par litre.



Avec sa robe très légèrement teintée d’or, c’est une belle transparence qui laisse s’échapper le filet de bulles dans le verre. Des bulles fines et délicates qui chatouillent le palais. Le nez, frais et ensoleillé laisse venir des arômes de fruits du jardin.



En bouche, ce Grand Millésime 2015 offre une attaque fruitée de pêches mûres, sa longueur révèle toute sa minéralité avec une note saline particulièrement tonique. Ce vin de gastronomie s’accordera parfaitement avec des produits de la mer ou une cuisine épicée. Une salade de fraises, une tarte à la rhubarbe seront aussi en accord avec cette cuvée spéciale Gosset. Grand Millésime 2015 Brut Gosset 62 € chez tous les bons cavistes.



Dans un registre différent, c’est un vin de coopérative que nous vous proposons également. Il s’agit de De Saint Gall, une marque de champagne propriété de l’Union Champagne, un regroupement de 15 coopératives qui possèdent sans doute les plus beaux raisins de grands crus de la Côte des Blancs mais également de la montagne de Reims.



Avec son Blanc de Blancs extra brut, De Saint Gall offre un champagne sans concession. 100% chardonnay et dosé à 5 gr de sucre au litre, il est dans l’esprit actuel des clients qui recherchent des vins très peu dosés qui s’accordent plus facilement avec les repas tout en offrant le plaisir des bulles.



Un dosage minima qui implique le choix de raisins de qualité et un travail de vinification attentif. Une robe jaune paille qui s’accompagne de bulles d’une belle vivacité, est complétée par un nez minéral et acidulé. Une minéralité que l’on retrouve dans l’approche en bouche.



Un champagne qui sera idéal pour les fêtes du mois de juin autour d’un buffet ou d’un plateau de fruits de mer. De Saint-Gall Blanc de Blancs extra brut, 38,90 €.



