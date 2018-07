Article publié le 03/07/2018 à 09:41 | Lu 86 fois Chaine de Belledonne : à la découverte de la station thermale d'Allevard-les-Bains Allevard-les-Bains et Uriage-les-Bains sont deux stations thermales situées au cœur de la Chaîne de Belledonne dans l’Isère. Elles possèdent des eaux aux propriétés reconnues qui font d’elles des destinations très prisées par les amateurs de cures thermales, notamment pour les soins de rhumatologie, de la peau et des voies respiratoires. Ainsi, d’avril à novembre, ces deux établissements accueillent chacun 4.000 à 4.500 curistes. A la découverte d’Allevard-les-Bains.

Les Thermes d’Allevard jouissent d’un environnement préservé et d’un climat privilégié, propice à la détente et à la relaxation à 500 mètres d’altitude. Cet environnement paisible, entre Grenoble et Chambéry, participe au nécessaire lâcher-prise des curistes le temps d’une cure thermale.



Classée station de tourisme hydrominérale depuis 1924, Allevard-Les-Bains possède une eau thermale exceptionnelle, naturellement riche en soufre et en sulfates, qui attire les curistes de la France entière pour soigner les voies respiratoires, les rhumatismes, l’arthrose et la fibromyalgie.



Ces thermes sont ainsi très prisés des personnes qui viennent dans cette commune aussi bien pour recevoir des soins que pour se ressourcer et s’évader. Atout non négligeable, cette station est ancrée au cœur du Pays d’Allevard, déjà très attractif part son histoire, sa culture et ses activités en lien avec la nature.



Comme indiqué précédemment, cette station possède une des eaux les plus sulfurées au monde. Sa richesse en soufre, son pH neutre, sa forte minéralisation et ses constituants à l’état gazeux expliquent la puissance de ses vertus thérapeutiques.



Ses propriétés sont multiples : elle favorise la mobilité articulaire, protège les voies respiratoires et agit comme anti-douleurs et anti-inflammatoires. Médicalement reconnue depuis 1836 et déclarée d’utilité publique en 1858, la source des thermes a permis à Allevard de se faire une véritable renommée pour devenir aujourd’hui un des leaders du thermalisme en France.



Véritable pionnier dans son domaine, Allevard s’appuie au milieu du 19ème siècle sur les connaissances du Dr Niepce pour devenir le premier établissement thermal à pratiquer la technique de l’inhalation froide en 1848. Initialement spécialisé dans le traitement des voies respiratoires, Allevard devient alors, selon Alphonse Daudet, « la station miraculeuse de la voix » et connaît un essor spectaculaire qui lui permettra d’accueillir jusqu’à 11.400 curistes en 1976 autour de trois axes majeurs : la rhumatologie, les soins des voies respiratoires et la prise en charge de la fibromyalgie.



Gérés depuis avril 2016 par la Compagnie Lebon, ces thermes continuent d’innover et de se développer grâce à un plan d’investissement de plusieurs millions d’euros pour permettre à l’établissement de rester leader dans le traitement de la fibromyalgie et de renforcer sa réputation sur les soins de rhumatologie.



L’objectif est également d’étendre l’offre de bien-être et de spa pour permettre à tous les publics de se sentir concernés par l’expérience thermale proposée Allevard. Pour aller plus loin et ancrer davantage les thermes dans le paysage du Pays d’Allevard, un projet « Allevard 2020 » est à l’étude pour relier la station thermale au Collet d’Allevard afin de rendre le thermalisme encore plus accessible au grand public et permettre aux curistes d’aller profiter du grand air au sommet du Super Collet à 2.090m d’altitude.



Les thermes d’Allevard proposent des cures conventionnées sur 18 jours pour les soins de rhumatologie (RH) et des voies respiratoires (VR). La cure rhumatologie soigne les douleurs grâce à une eau thermale très riche en sulfate (884 mg/l). Ainsi, elle agit comme antidouleurs et apaise considérablement les souffrances d’origine inflammatoire.



Cette cure RH est donc conseillée pour traiter efficacement l’arthrose, les sciatiques ou encore pour accélérer la récupération fonctionnelle suite à des interventions chirurgicales. Les traitements dispensés à Allevard dans le cadre de la rhumatologie préviennent la dégradation articulaire et agissent sur le renforcement des cartilages pour redonner un élan vital aux curistes.



La cure voies respiratoires est le traitement idéal pour soigner les maladies respiratoires chroniques et les allergies. Grâce à l’eau thermale d’Allevard et à ses propriétés exceptionnelles, les muqueuses des voies respiratoires sont nettoyées en profondeur notamment par la technique des inhalations froides ou chaudes inventée par le Dr Niepce à Allevard qui a donné son nom au bâtiment thermal.



Ces soins traitent ainsi l’intégralité de la sphère ORL et agissent de manière efficace sur l’arbre respiratoire pour traiter les maladies comme les otites, sinusites ou encore l’asthme. Les « cures santé » 6 jours (non conventionnées).



Les thermes ont également développé un panel de cures sur 6 jours. Ces « cures santé » répondent à une problématique plus personnelle du patient. Traitement du stress, maux de dos intenses, douleurs articulaires... Autant de problèmes que l’eau thermale d’Allevard peut résoudre sur une période courte et sans prescription médicale.



Outre la cure 6 jours voies respiratoires, Allevard propose en 2018, deux nouvelles cures sur 6 jours pour soigner la fibromyalgie et les douleurs chroniques et l’arthrose. Ces deux programmes bénéficient de nouveaux services comme des conseils nutritionnels et de l’activité physique adaptée.



Ces deux programmes évoluent avec l’arrivée d’ateliers de sophrologie et de rééducation à l’effort pour la fibromyalgie. Le programme douleurs chroniques et arthrose est également enrichit de traitements à base de yoga, de méditation, de remise en mouvement et d’un atelier dispensé par l’École du Dos.



Pour être efficace, les cures conventionnées rhumatologie et voies respiratoire sont dispensées sur 18 jours. D’autres programmes complémentaires dans le cadre des cures conventionnées se pratiquent en parallèle comme le traitement contre la fibromyalgie ou les douleurs articulaires chroniques et l’arthrose.



Ces cures et programmes sont donc relativement longs et intenses et nécessitent que les soins soient dispensés dans un environnement sain où les curistes peuvent se ressourcer physiquement mais aussi mentalement pour oublier la douleur et bonifier les bienfaits de celles-ci.



Pour ce faire, Allevard à développer son activité thermale sur un site où l’ensemble des bâtiments sont accessibles facilement et directement à pied. A Allevard, tout est étudié pour que les curistes bénéficient d’un confort optimal. Ainsi, le parc thermal est l’endroit idéal pour se promener après les soins et profiter de la nature. De plus, il est situé en cœur de ville et dessert l’ensemble des commodités et des lieux de vie comme les hôtels 2 et 3 étoiles, les résidences de tourisme ou les nombreux restaurants.



Allevard a également l’avantage de posséder une culture et une histoire très riche qui rend les séjours encore plus agréables. Par exemple, des visites du patrimoine sont organisées durant la saison thermale pour les curistes. Le musée d’Allevard est également un lieu apprécié où ils découvriront comment cette ville est devenue un lieu renommé du thermalisme.



Enfin, de nombreuses animations estivales sont organisées dans le parc thermal comme les conférences du jeudi. Non loin des thermes, l’espace de La Pléiade propose également un programme culturel riche et varié à base de concert, stage de danse ou pièce de théâtre pour permettre aux curistes de s’évader le temps d’un après-midi ou d’une soirée.



L’hébergement est proposé en studio meublé à la Résidence le Splendid***. Au cœur du parc thermal, à 100 mètres des thermes, le Splendid est un ancien palace rénové dans les années 2000, dont l’architecture thermale sent bon les années 1900. Les studios meublés offrent tout le confort nécessaire, dans un cadre reposant. Tarif : à partir de 530 euros/personne ; base deux personnes. Option « single » : 135 euros.