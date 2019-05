Article publié le 06/05/2019 à 02:00 | Lu 126 fois Cetogen : un complément alimentaire à base de noix de coco pour booster le cerveau Les laboratoires D.Plantes, expert en mémoire et entretien du cerveau, ont mis au point Cetogen, un complément alimentaire en sachet principalement composé de noix de coco qui vise à booster les performances intellectuelles et les fonctions cognitives.

Ce nouveau complément alimentaire est principalement composé de noix de coco. L’idée de cette formule ? Réapprovisionner le cerveau en énergie lorsque celui-ci est moins sollicité.



Une formule principalement composée d’acides gras appelés Triglycérides à Chaine Moyenne (TCM) issus exclusivement de poudre d’huile de noix de coco (un produit très tendance depuis quelques années). « Ces acides gras apportent une source d’énergie disponible pour l’organisme » assure les laboratoires dans leur communiqué.



Ce complément alimentaire contient également du zinc qui contribue à une fonction cognitive normale, de la vitamine B5 qui contribue à des performances intellectuelles normales, de la vitamine B6 qui contribue à des fonctions psychologiques normales et au fonctionnement normal du système nerveux.



Boîte de 30 sachets de 14 g - 35,35 €

Pack pour 2 mois - 6 boîtes - 212,10 €

Pack pour 3 mois - 9 boîtes - 318,15 €









