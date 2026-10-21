Capteur FreeStyle Libre : Abbott demande de mettre à jour sans attendre l'application qui affiche votre glycémie sur votre téléphone

La vérification prend moins d'une minute, à condition de savoir où chercher. Dans l'application FreeStyle Libre 3, touchez l'icône du menu, les trois petits traits en haut à gauche, puis « À propos » : la ligne « Version complète du logiciel » doit commencer par 3.6.8. Dans l'application Libre, le chemin passe par « Profil », puis « À propos », et la même ligne doit commencer par 1.4.1.



Si le numéro affiché est plus ancien, la mise à jour se fait comme pour n'importe quelle application. Sur un téléphone Android, ouvrez le Google Play Store, touchez votre icône de profil en haut à droite, puis « Gérer les applications et l'appareil » ; sur un iPhone, l'App Store mène au même endroit par votre icône de profil et « Mises à jour des applications ». Le laboratoire ajoute un repère simple : si le bouton affiche « Ouvrir » au lieu de « Mettre à jour », la dernière version est déjà installée.



Une partie des utilisateurs n'aura d'ailleurs rien à faire. Abbott a envoyé un second courrier, publié lui aussi par l'ANSM, à ceux dont l'application s'est mise à jour d'elle-même et dont ses dossiers montrent que la correction est en place. Si vous avez reçu sur votre téléphone un message annonçant la mise à jour, l'affaire est donc réglée ; dans le doute, la ligne « À propos » vous renseignera mieux qu'un vague souvenir de notification.



Et si c'est l'un de nos parents âgés qui porte le capteur, je vous conseille de faire la vérification avec lui à la prochaine visite, téléphone en main. Il arrive que les mises à jour automatiques aient été coupées pour « ne rien dérégler » sur l'appareil d'un proche, et c'est précisément le cas où l'ancienne version reste installée sans que personne s'en aperçoive.

