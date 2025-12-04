Actualité Médicale Ces capteurs de glycémie font l'objet d'un rappel massif après plusieurs décès signalés à l’étranger Par Régis Mayer | Publié le 04/12/2025 à 09:05 | mis à jour le 10/12/2025 à 08:51 Le rappel de plusieurs lots de capteurs FreeStyle Libre 3 et 3 Plus intervient après des incidents graves et plusieurs décès recensés hors de France. Les autorités sanitaires demandent aux utilisateurs de vérifier sans attendre le numéro de lot de leur dispositif afin de garantir un suivi glycémique sécurisé. Partager : W f X in @

Un rappel préventif déclenché après des incidents graves Depuis la fin du mois de novembre, les capteurs de glycémie FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus font l’objet d’un rappel ciblé portant sur certains numéros de lots. Cette décision fait suite à des signalements internationaux faisant état d’incidents graves.



Les autorités françaises ont immédiatement relayé l’information afin de prévenir tout risque pour les utilisateurs qui dépendent quotidiennement de ces capteurs pour surveiller leur glycémie. Le rappel s’inscrit dans une logique préventive : il ne signifie pas que tous les capteurs présentent un défaut, mais que les numéros de lots identifiés doivent être vérifiés avec attention.

Un dispositif essentiel pour le suivi du diabète Le FreeStyle Libre 3, largement utilisé en France, constitue pour de nombreux patients une aide indispensable au contrôle continu de la glycémie. Ce dispositif permet un suivi en temps réel, sans piqûre capillaire, et contribue à stabiliser l’équilibre diabétique.



Lorsqu’un rappel survient, il entraîne donc légitimement des inquiétudes. Les autorités rappellent toutefois que la surveillance glycémique peut se poursuivre avec d’autres dispositifs ou par des mesures capillaires classiques en attendant la vérification du matériel. Les professionnels de santé insistent sur l’importance de maintenir un suivi régulier, même transitoire, pour éviter les déséquilibres.

Comment vérifier si son capteur est concerné ? Les utilisateurs doivent vérifier immédiatement le numéro de lot inscrit sur la boîte du capteur ou dans l’application associée. En cas de doute, les autorités sanitaires recommandent de suivre les instructions de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui détaille précisément la procédure de contrôle et de remplacement.



Les capteurs concernés doivent être rapportés ou signalés conformément aux indications officielles. Les patients sont également invités à contacter leur médecin ou leur pharmacien pour obtenir un accompagnement individualisé. Cette démarche vise à sécuriser l’utilisation des dispositifs de mesure et à éviter toute interruption de traitement.

Un rappel encadré par les autorités françaises Pour assurer une information fiable, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a publié un avis complet le 27 novembre 2025 détaillant les références concernées et les consignes de retour.



Cette communication a été relayée par la Fédération Française des Diabétiques, qui joue un rôle essentiel d’information auprès du public et rappelle les bonnes pratiques en situation d’alerte. Ce cadre institutionnel permet de limiter les risques liés à une interprétation erronée ou à une absence de vérification, tout en garantissant la continuité du suivi glycémique des patients concernés.

Une mobilisation pour éviter tout risque sanitaire Les rappels de dispositifs médicaux sont fréquents dans le cadre de la surveillance sanitaire, et celui-ci ne remet pas en cause l’utilité des capteurs de glycémie. L’objectif est d’agir de manière préventive afin d’éviter tout incident supplémentaire.



Les autorités précisent que les modèles non concernés peuvent continuer à être utilisés normalement. Elles invitent également les patients à signaler tout événement indésirable lié à l’usage d’un dispositif de santé, même en dehors d’un rappel officiel. Ce signalement contribue à renforcer la sécurité pour l’ensemble des utilisateurs et à améliorer en continu la qualité des dispositifs médicaux disponibles sur le marché.

Un suivi médical à privilégier en cas de difficultés Pour les patients qui rencontreraient une interruption temporaire de dispositif, un suivi renforcé avec leur équipe soignante est recommandé. Le maintien des mesures de glycémie, même par des moyens plus contraignants, reste indispensable.



Les professionnels de santé rappellent qu’une adaptation transitoire est toujours possible et qu’aucun patient ne doit hésiter à solliciter un avis médical. Cette vigilance sera maintenue tant que les opérations de rappel ne seront pas achevées et que tous les capteurs concernés n’auront pas été identifiés ou remplacés.

Sources officielles françaises :



Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) – « Information de sécurité : rappel de lots de capteurs FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus », 27 novembre 2025 : https://ansm.sante.fr



Fédération Française des Diabétiques – « Rappel de lots de capteurs FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus : consignes et informations aux patients », novembre 2025 : https://www.federationdesdiabetiques.org

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