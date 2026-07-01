Actualité Médicale Un sac de plage au soleil, un capteur de glycémie faussé, la mauvaise dose d'insuline Par Fabrice Crozier | Publié le 01/07/2026 à 08:11 Le capteur est collé sur votre bras, votre téléphone affiche la courbe, la glycémie semble sous contrôle. Sauf qu'entre la boîte à gants de la voiture et la poche du sac de plage, la température a franchi un seuil que le fabricant inscrit en petit dans la notice. Partager : W f X in @

Pourquoi la chaleur fausse la mesure sans prévenir Votre capteur mesure le glucose dans le liquide interstitiel par une réaction électrochimique. Cette réaction est calibrée pour une plage de température précise. Au-delà de cette plage, le résultat dérive : le chiffre affiché ne correspond plus à votre glycémie réelle.



Sur un FreeStyle, l'appareil affiche le code E-1. Sur d'autres modèles, la mesure fausse peut arriver sans aucun signal d'alerte. Vous lisez un chiffre, vous ajustez votre dose d'insuline, mais la donnée de départ est fausse.

Les seuils exacts, modèle par modèle Les conditions de stockage et de fonctionnement varient d'un modèle à l'autre, et les écarts ne sont pas négligeables.



Pour les capteurs FreeStyle Libre Select et FreeStyle Libre 2 Plus, la température de conservation de l'applicateur est comprise entre 4 °C et 25 °C. Ce plafond de 25 °C est le plus bas du marché. Une pièce à 28 °C pendant une vague de chaleur le dépasse donc déjà. En Espagne ou dans le sud de la France, cette température intérieure est courante dès le mois de juin.



Les capteurs FreeStyle Libre 3 et FreeStyle Libre 3 Plus offrent une marge un peu plus large, entre 2 °C et 28 °C. C'est mieux, mais une voiture garée au soleil ou un sac posé sur une terrasse exposée restent hors limites.



Le Dexcom G7 accepte un stockage entre 2 °C et 30 °C, la plage la plus tolérante des trois gammes. Ce capteur ne doit en revanche jamais être placé au congélateur.



Une fois appliqué sur votre bras, le capteur entre dans sa plage de fonctionnement, plus large que celle de stockage. Pour les FreeStyle (toutes versions), elle va de 10 °C à 45 °C. Pour le Dexcom G7, la plage s'arrête à 42 °C, soit trois degrés de moins. L'écart paraît faible, mais en plein soleil, trois degrés séparent une mesure fiable d'une mesure faussée.



Les lecteurs associés sont nettement plus résistants. Ceux de FreeStyle encaissent un stockage de -20 °C à 60 °C et fonctionnent entre 10 °C et 45 °C. Le récepteur du Dexcom G7 est plus sensible, avec un stockage entre 0 °C et 40 °C et un fonctionnement identique. La fragilité du système se concentre sur le capteur, pas sur le lecteur.



L'humidité entre aussi en jeu. Pour tous les systèmes, le taux d'humidité relative doit rester entre 10 % et 90 %, sans condensation. Un passage brutal d'un extérieur à 40 °C vers une pièce climatisée à 20 °C peut provoquer de la condensation sous l'adhésif du capteur. Le même risque existe dans une salle de bain fermée après une douche chaude.



La distinction capitale est celle entre stockage et fonctionnement : un capteur conservé au-dessus de son seuil de stockage avant d'être posé risque de fournir des mesures erronées même si la température ambiante revient ensuite dans la plage autorisée.



Le dommage est déjà fait, et rien ne vous le signale à la pose.

Trois situations de l'été qui crèvent le plafond



La plus fréquente est la voiture garée au soleil. Le tableau de bord atteint couramment 60 à 80 °C, la boîte à gants dépasse 50 °C. Même le coffre monte à 40 à 50 °C. Un capteur neuf oublié dans la voiture franchit le plafond de stockage de n'importe quel modèle en quelques minutes.

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La deuxième situation est le sac de plage ou le sac à dos posé sur une terrasse en plein soleil. L'intérieur du sac atteint rapidement 35 à 45 °C. Pour un FreeStyle Libre Select (plafond de conservation à 25 °C), le seuil est franchi avant même que vous ayez étalé votre serviette. Pour un Dexcom G7 (plafond à 30 °C), la marge tient à quelques degrés à peine.



La troisième situation est plus insidieuse. Vous portez votre capteur sur le bras et vous restez en plein soleil pendant une activité extérieure. La température à la surface de la peau peut dépasser 40 °C quand le soleil tape directement sur la zone du capteur. La plage de fonctionnement (45 °C pour FreeStyle, 42 °C pour Dexcom) est alors approchée, voire franchie si l'exposition se prolonge. En été, trois situations courantes dépassent ces seuils sans que vous y preniez garde.La plus fréquente est la voiture garée au soleil. Le tableau de bord atteint couramment, la boîte à gants dépasse 50 °C. Même le coffre monte à. Un capteur neuf oublié dans la voiture franchit le plafond de stockage de n'importe quel modèle en quelques minutes.La deuxième situation est le sac de plage ou le sac à dos posé sur une terrasse en plein soleil. L'intérieur du sac atteint rapidement. Pour un FreeStyle Libre Select (plafond de conservation à 25 °C), le seuil est franchi avant même que vous ayez étalé votre serviette. Pour un Dexcom G7 (plafond à 30 °C), la marge tient à quelques degrés à peine.La troisième situation est plus insidieuse. Vous portez votre capteur sur le bras et vous restez en plein soleil pendant une activité extérieure. La température à la surface de la peau peut dépasserquand le soleil tape directement sur la zone du capteur. La plage de fonctionnement (45 °C pour FreeStyle, 42 °C pour Dexcom) est alors approchée, voire franchie si l'exposition se prolonge.

La seule vérification qui compte quand le chiffre semble faux glycémie capillaire de contrôle avant toute décision thérapeutique.



Quel que soit le fabricant, cette vérification par piqûre au doigt reste la seule façon de confirmer ou d'infirmer la donnée du capteur quand un doute existe. Aucune mise à jour logicielle ne compense un capteur dont le composant électrochimique a été altéré par la chaleur.



Pour vos capteurs neufs, une pochette isotherme suffit à maintenir la chaîne du froid pendant un trajet ou une journée de plage. Les laisser dans la voiture, même dans la boîte à gants, même pour vingt minutes, dépasse le seuil de stockage de tous les modèles du marché.



Votre pharmacien dispose des notices techniques de chaque référence et peut vérifier avec vous les plages exactes de votre modèle, surtout si vous partez en vacances dans une région où les températures dépassent régulièrement les 35 °C. Si la valeur affichée par votre capteur vous semble incohérente avec ce que vous ressentez (symptômes d'hypoglycémie alors que le chiffre est normal, ou l'inverse), la recommandation de l'ANSM est formelle : effectuez uneavant toute décision thérapeutique.Quel que soit le fabricant, cette vérification par piqûre au doigt reste la seule façon de confirmer ou d'infirmer la donnée du capteur quand un doute existe. Aucune mise à jour logicielle ne compense un capteur dont le composant électrochimique a été altéré par la chaleur.Pour vos capteurs neufs, une pochette isotherme suffit à maintenir la chaîne du froid pendant un trajet ou une journée de plage. Les laisser dans la voiture, même dans la boîte à gants, même pour vingt minutes, dépasse le seuil de stockage de tous les modèles du marché.Votre pharmacien dispose des notices techniques de chaque référence et peut vérifier avec vous les plages exactes de votre modèle, surtout si vous partez en vacances dans une région où les températures dépassent régulièrement les 35 °C.



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