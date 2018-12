Article publié le 13/12/2018 à 04:51 | Lu 177 fois Cancer : comment réduire les inégalités d'accès aux soins ? Le laboratoire pharmaceutique Bristol-Myers Squibb vient de dévoiler un ouvrage collectif et unique intitulé « Pour l’équité d’accès aux soins en cancérologie » sur l’éthique d’accès aux soins en cancérologie et propose par la même occasion, six solutions innovantes en la matière. Détails.

Relever les enjeux d’équité d’accès aux soins en cancérologie et proposer des solutions concrètes pour réduire les inégalités, tels sont les objectifs de ce nouvel ouvrage rendu public il y a quelques jours par ce grand laboratoire pharmaceutique engagée en oncologie.



Comment expliquer que les patients ont 20% de chances en moins d’être traités par une molécule innovante dans les territoires défavorisés ? Pourquoi aujourd’hui, en France, le risque d’être diagnostiqué d’un cancer du poumon à un stade métastatique est augmenté de 13% dans les zones à faible densité médicale ?



Alors que l’innovation en cancérologie s’accélère, se pose la question de la globalité du parcours de soins et particulièrement des iniquités d’accès aux soins en cancérologie.



De l’accès aux approches thérapeutiques les plus innovantes découlent pour le patient la qualité de sa prise en charge, les impacts sur sa qualité de vie, voire sur le pronostic de sa maladie. Toutes les étapes du parcours de soins sont concernées.



Le diagnostic, la prise en charge thérapeutique, la coordination et l’accès aux soins de support qui jalonnent le parcours du patient sont autant de séquences de l’offre de soins pour lesquelles il existe des enjeux d’équité.



En particulier, l’accès aux traitements innovants n’est pas équitable selon que le traitement est administré à l’hôpital ou dispensé en ville. Cela engendre une rupture d’égalité dans l’accès aux innovations thérapeutiques en cancérologie.



Face à ce constat, et en lien avec les objectifs des pouvoirs publics (Plan Cancer, Stratégie Nationale de Santé), ce laboratoire s’est engagée depuis 2015 dans une démarche concrète, progressive, participative et évolutive sur la thématique de l’équité d’accès aux soins en cancérologie.



Fruit d’un travail collaboratif avec l’ensemble des parties prenantes de la cancérologie sur l’équité, ce livre vise à apporter un éclairage unique sur les enjeux d’équité d’accès aux soins, soutenu par des témoignages argumentés. Par ailleurs, il met en avant six solutions innovantes pour agir en faveur de l’équité aux soins en cancérologie.



Ces solutions originales détaillées dans l’ouvrage sont autant de réponses aux enjeux d’équité mis en exergue :

- Une plate-forme d’accélération d’accès au diagnostic pour réduire les délais d’accès ;

- Suivi Actif : un point de contact unique pour assurer un suivi individualisé du patient en sortie d’hôpital ;

- Une plate-forme digitale d’accompagnement pour mettre en réseau les acteurs de la prise en charge

- Check and Plan : une application pour anticiper et organiser la prise de rendez-vous

- La vie avec : un accueil humain et personnalisé pour faciliter l’accès aux soins de support des personnes âgées

- Aider ma Vie : un site internet pour identifier ses besoins à l’aide d’un questionnaire d’auto-évaluation et construire son parcours de soins de support grâce à une cartographie de l’offre existante à proximité du domicile du patient.



Ces solutions ont fait l’objet d’une étude de faisabilité pour favoriser une mise en œuvre concrète par des porteurs de projets indépendants.









