Article publié le 14/03/2022 à 08:24 | Lu 198 fois Cancer colorectal : vous pouvez commander votre kit de dépistage en ligne





Vous avez entre 50 et 74 ans ? Vous êtes éligible au programme national de dépistage du cancer colorectal et avez été invité à vous faire dépister ? Vous pouvez depuis le 1er mars 2022 commander votre kit de dépistage en ligne et le recevoir chez vous.





Depuis le 1er mars 2022, les personnes de 50 à 74 ans concernées par le programme national de dépistage du cancer colorectal peuvent désormais commander leur kit de dépistage en ligne et le recevoir chez elles.



Les personnes éligibles au dépistage organisé du cancer colorectal reçoivent tous les 2 ans une invitation à se faire dépister.



Le test est à faire chez soi, puis à envoyer au laboratoire pour être analysé. La démarche est entièrement prise en charge par l'Assurance maladie.



L'objectif est d'augmenter le taux de participation de la population des 50-74 ans à ce dépistage qui sauve des vies. En effet, la participation à ce dépistage reste très faible : sur la période 2019-2020, seul 28,9 % de la population cible a réalisé ce dépistage. Pourtant, détectés à un stade précoce, 90 % des cancers colorectaux peuvent être guéris.



Consultez le mode d'emploi de la commande en ligne du kit de dépistage et toutes les informations relatives au programme national de dépistage du cancer colorectal sur le site de l'Assurance maladie.



À savoir : Mars bleu est le mois de la mobilisation contre le cancer colorectal. Pilotée par le ministère de la Santé et l'Institut national du cancer (Inca), l'opération vise à sensibiliser la population et les professionnels de santé à l'importance du dépistage.



Autres modalités pour recevoir le kit de dépistage

Le kit de dépistage du cancer colorectal peut également vous être remis lors d'une consultation chez un : médecin généraliste ; gynécologue ; hépato-gastroentérologue et médecin d'un centre d'examen de santé du régime général de l'Assurance maladie (CES).



