Caisse des Dépôts : zoom sur Pep's, la plateforme des employeurs publics Dès 2005, la Caisse des Dépôts a déployé un portail de services en ligne destiné aux employeurs publics afin de moderniser et simplifier leurs démarches retraite. Cette plateforme a été modernisée en juin 2020. Détails.







PEP’s propose aujourd’hui plus de 34 services en lignes principalement sur le domaine de la Retraite (CNRACL, Ircantec, Rafp) mais aussi du Handicap (FIPHFP), ou encore de la Formation Professionnelle.



Ces services couvrent l’ensemble des processus retraite, de la gestion des cotisations, des déclarations sociales, des comptes individuels retraite des agents pour chacun des régimes jusqu’à la gestion du départ à la retraite des agents titulaires des fonctions publiques territoriales et hospitalières.



PEP’s est accessible par 87.000 utilisateurs actifs chez près de 60.000 employeurs. A fin septembre 2022, PEP’s a enregistré près de cinq millions d’accès aux services et près de trois millions d’opérations de consultation et/ou de gestion.



Depuis 2022, la Caisse des Dépôts :

permet aux employeurs d’accéder à PEP’s à partir de leur compte Net entreprises ;

optimise l’accompagnement des employeurs avec la restructuration complète de l’aide (FAQ, pas à pas, documentation des services) et en cas de besoin l’accès à un formulaire de contact tous motifs et tous régimes au plus près des services ;

numérise les échanges et rend donc les courriers accessibles dans PEP’s, complété d’alertes dès lors qu’ils requièrent une action de l’employeur ;

dématérialise certaines démarches : la demande de modification des coordonnées bancaires, la gestion des majorations de retard sur le versement des cotisations pour l’ensemble des régimes.



La Caisse des Dépôts a par ailleurs lancé un service innovant reposant sur la datavisualisation, qui restitue aux employeurs les données carrière de leurs agents titulaires et non titulaires (issues des données des comptes individuels retraite).



La Caisse des Dépôts a par ailleurs lancé un service innovant reposant sur la datavisualisation, qui restitue aux employeurs les données carrière de leurs agents titulaires et non titulaires (issues des données des comptes individuels retraite).

Il s'agit à la fois d'un état de synthèse dynamique par critère (nombre d'agents, âge moyen, genre, statut, rémunération, quotité de travail…), complété pour chacun de ces critères d'une comparaison avec ses pairs, les employeurs de même catégorie.

