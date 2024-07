CHI Lys Hyrôme : lauréat du Prix Millésim'âge de la FNADEPA Le 27 juin dernier, à l'occasion de son 39ème Congrès national qui s’est tenu à Poitiers, la FNADEPA (Fédération nationale des associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées) a remis son Prix Millésim'Âge 2024 au Centre hospitalier intercommunal Lys Hyrôme, de Chemillé-en-Anjou (49), pour son initiative « Le CHI déclare sa flamme ».



Le CHI Lys Hyrôme qui comprend notamment une maison de retraite (EHPAD) et des unités spécialisées s’est distingué parmi plus d’une trentaine de structures candidates.



Plus concrètement, son initiative comprend cinq actions principales, toutes en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques , impliquant les personnes âgées résidentes, les professionnels, les familles, mais aussi des sportifs de haut niveau et les communes.



Ainsi, depuis le mois de décembre dernier, plusieurs actions ont été ainsi mises en place. Tout d’abord, la création d’un groupe de supporters entre les résidents, une classe d’élèves de 3ème et deux sportives de haut niveau : Camille Renou (vice-championne de France du 1.500m à plusieurs reprises) et Gwladys Lemoussu, para-triathlète (triple championne de France et vice-championne du monde en 2016).



Des affiches ont aussi été réalisées sur « les pratiques sportives d’autrefois » par les résidents de la maison de retraite avec des ateliers mémoire, exposées au collège et au CHI. Un triathlon a été organisé sur les sites du CHI Chemillé les 26 et 27 juin de même qu’ une compétition sportive au sein du CHI, entre les unités spécialisées pour les personnes ayant des troubles cognitifs.



Enfin, un espace et des temps de rencontres ont été créés autour des JO pour les résidents, familles et bénévoles durant les compétitions.



Comme le souligne Jean-Pierre Riso, président de la FNADEPA qui a remis le Prix accompagné d’un chèque de 1.500 euros à Olivier Goutard, directeur du CHI Lys Hyrôme : « la pluralité des actions, leur échelonnement sur neuf mois et l’implication de tous les publics -en particulier personnes âgées accompagnées et professionnels-, dans chaque action, de manière variée et adaptée à chaque fois, a conquis le jury. Cette action « enflammée » montre bien que les établissements pour personnes âgées innovent au quotidien et s’ouvrent au plus grand nombre ».



Créé en 2018, le prix Millésim'Âge récompense l'esprit d'innovation des établissements et services pour personnes âgées , afin d’améliorer la qualité de vie des personnes âgées et la qualité de vie au travail des équipes.



Il portait, pour cette année 2024, sur « Les Jeux olympiques et leurs valeurs », en lien direct avec le thème du Congrès national « Sport et vieillissement : une équipe qui gagne ! ».

Publié le 04/07/2024 à 01:00 | Lu 186 fois

