CES 2023 : Lifeaz présente le premier défribilateur pour les particuliers et la maison Facile d’utilisation, ce défibrillateur portable et connecté Made in France vise à protéger voire à sauver ses proches, ses voisins ou quiconque aux alentours d’un arrêt cardiaque. Un produit qui devrait se trouver dans tous les foyers seniors.







Avant d’entrer dans le détail, rappelons qu’un défibrillateur est un appareil qui envoie un choc électrique à une personne en état de fibrillation pour qu’elle puisse reprendre son rythme cardiaque. Il se présente sous deux versions : le modèle à implanter dans l’organisme et le modèle externe. En l’occurrence, ce nouveau produit est bien évidemment externe.



En France, les arrêts cardiaques représentent 50.000 décès prématurés chaque année. Cependant, des centaines de vies pourraient être sauvées en améliorant le taux de survie qui est aujourd’hui de 5%... C’est peu.



Ce triste constat est, en grande partie, lié à la méconnaissance du grand public des gestes de premiers secours ainsi qu'au nombre encore limité de défibrillateurs accessibles sur le territoire ; d’autant que 80% des arrêts cardiaques ont lieu à domicile ou au travail et que les défibrillateurs sont installés la plupart du temps dans l’espace public...



Prenons l’exemple de Seattle aux Etats-Unis : dans cette ville où 80% de la population est formée et où des défibrillateurs sont déployés massivement, le taux de survie dépasse les 60% (vs 5% chez nous, bref, il vaut mieux faire un arrêt cardiaque à Seattle plutôt qu’à Paris). Pour autant, depuis peu, la France a pris conscience de cette problématique avec le déploiement des défibrillateurs dans les lieux et établissements publics.



Si le massage cardiaque maintient le flux sanguin au cœur et au cerveau pendant un moment, la plupart du temps, seul un défibrillateur peut véritablement relancer le rythme cardiaque. Faire entrer le défibrillateur au domicile des particuliers doit donc être une priorité ! Notamment pour les seniors…



Dans ce contexte, depuis 2021, la startup HealthTech a équipé plus de 10.000 ménages et lieux de travail dans toute l’Europe avec son défibrillateur connecté Made in France et certifié CE médical. Doté d’une technologie jusqu’alors uniquement présente dans la sphère publique, le défibrillateur Lifeaz se veut « léger, compact, portable et peut être installé chez soi ».



Cet appareil guide l’aidant vocalement et visuellement en trois étapes : le placement des électrodes, l'analyse du rythme cardiaque, et le massage cardiaque. Il est 100% automatique : c'est-à-dire qu'il décide seul de la thérapie à adopter. Il n'y a donc aucun risque de se tromper.



Par ailleurs, il s'adapte aux adultes et aux enfants : un simple bouton permettant de passer d'un mode à l'autre. Il est aussi bilingue et parle français et anglais. Enfin, petit (21 x 21 x 7 cm), léger (1,3 kg), et discret, il pourra accompagner ses détenteurs partout, en voiture, en balade, en vacances.



La fiabilité de ce défibrillateur accessible à tous repose sur la connectivité, une méthode innovante qui permet d'avoir un suivi et une maintenance simplifiés et continus du défibrillateur et ainsi de s'assurer qu'il fonctionne à tout moment.



En revanche, son prix risque d’être un gros handicap puisqu’il faut compter dans les mille euros.

Article publié le 09/01/2023 à 01:00 | Lu 181 fois