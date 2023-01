C'est décidé, je réduis ma consommation de sel par Véronique Chaouat (livre)

On le sait, trop de sel est mauvais pour la santé. D’après l’OMS, une consommation de sel de moins de 5 grammes par jour chez l’adulte contribuerait à faire baisser la tension artérielle et le risque de maladie cardiovasculaire ou rénale, d’accident vasculaire cérébral et d’infarctus du myocarde.Bref, il faut moins de sel pour mieux vieillir. Or, on en consommerait le double ! Et le plus souvent, sans même le savoir… Les Japonais ont même inventé des baguettes pour manger moins salé ! Pour autant pas toujours simple de réduire le sel dans notre alimentation ! En effet, les étiquettes alimentaires ne pas toujours claires, on ignore les teneurs en sel des repas pris à l’extérieur, certaines recettes « maison » manquent de saveur, etc… Et au final, on mange trop de sel !Ce livre de Véronique Chaouat, journaliste spécialisée en santé, vous explique clairement les conséquences d’un excès de sel pour la santé et les teneurs conseillées. Comment ? Par le biais d’une méthode « décrite pas à pas » pour arriver à une consommation raisonnable.Ce programme complet et détaillé, doit permettre à tout un chacun de mettre toutes les chances de son côté pour manger moins salé tout en gardant la notion essentielle de plaisir !En supplément, cet ouvrage comporte des astuces « cuisine » de Ghislaine Arabian, chef cuisinier et ex-juré de l’émission Top chef, ou encore, les conseils de Florent Martin, blogger spécialiste en recettes gastronomiques sans sel.Sans oublier un cahier recettes de 100 plats délicieux, élaborés par des diététiciens.