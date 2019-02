Article publié le 28/02/2019 à 02:00 | Lu 36 fois Bourse Charles Foix : lancement de la 16ème édition La Bourse Charles Foix récompense les projets innovants permettant d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie des seniors actifs ou retraités, et/ou de leurs aidants (familiaux ou professionnels). En cinq ans, plus de 40 millions d’euros ont été levés par les start-up lauréates de cette bourse, certaines d’entre-elles étant devenues des pépites de la Silver Economie. Lancement de la 16ème édition.

Organisée dans le cadre d’un appel à projets annuel et national, cette bourse dont c’est déjà la 16ème édition, vise à encourager et soutenir le développement de nouvelles solutions (produit, service, combinaison d’un produit et d’un service) accessibles, notamment financièrement pour et par tous, et prioritairement, aux seniors et/ou à leur entourage. Un marché d’avenir comme on peut aisément l’imaginer.



En cinq ans, plus de 40 millions d’euros ont été levés par les start-up lauréates de la Bourse Charles Foix ; certaines d’entre-elles comme Happytal, Auxivia, ou Famileo étant devenues des pépites de la Silver Economie.



La thématique de cette bourse est cette année, la longévité… Il s’agit de proposer des projets qui visent à répondre aux enjeux de l’allongement de la vie dans l’optique d’intégrer l’ensemble des citoyens, des individus, dans une société inclusive.

En conséquence, les projets devront répondre à plusieurs enjeux :

- Concerner toute la population et particulièrement les retraités (actifs, fragiles, dépendants)

- S’inscrire dans les différentes étapes du parcours de vie des retraités

- Répondre globalement aux enjeux de l’amélioration de l’autonomie et de la participation sociale des retraités comme le mentionne la loi de l’adaptation de la société au vieillissement

- Renforcer le soutien des retraités dans leur lieu de vie (domicile, résidence autonomie, EPHAD) pour la réalisation ou la poursuite de leurs activités quotidiennes



Chaque projet lauréat recevra une dotation pouvant aller jusqu’à 20.000 euros ainsi que des accès privilégiés au dispositif « Testé et approuvé par les seniors » de l’Afnor ainsi qu’à des solutions d’hébergement. Les membres du jury de la Bourse Charles Foix 2019 récompenseront également les autres projets finalistes par des accès prioritaires à certaines formations et accompagnement entrepreneurial de Silver Valley, et de son réseau de partenaires



La remise des prix aura lieu le jeudi 20 juin 2019 à Paris.











