Blizzard de Denise Dorrance : une BD émouvante sur la maladie d'Alzheimer, une mère et sa fille Les éditions Bayardgraphie viennent de publier Blizzard, une bande dessinée pour adultes de Denise Dorrance qui partage dans ce belle histoire vraie les deux mois les plus pertubés de sa vie, quand elle a du s’occuper de sa maman atteinte de la maladie d’Alzheimer. « Le premier roman graphique de Denise Dorrance dépeint une situation pénible, mais il est aussi plein d’amour et d’excellents gags » indique le journal The Telegraph. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 22/04/2025

Depuis une quinzaine d’années, de plus en plus de bandes dessinées (ou de romans graphiques) mettent en scène des personnes âgées. De la dépendance aux amours seniors en passant par les maisons de retraite ou la maladie, les thèmes sont variés et traités sous le signe de l’humour, de la tendresse, de la réalité, etc.



Ce n’est pas compliqué, de nos jours, il en sort quasiment une par mois… Dernière en date ? Blizzard de Denise Dorrance, 65 ans, qui partage les deux mois les plus perturbés de sa vie.



De l’appel téléphonique après la découverte de sa mère gisant confuse sur le sol du salon au choc et à la familiarité mêlés d’un rude hiver du Midwest, la tentative d’installer sa mère malade dans un établissement de soins, les inepties du système de santé américain et les décisions impossibles à prendre pour l’avenir.



Avec des illustrations et des situations à la fois émouvantes et humoristiques, l’autrice Denise Dorrance



Dans cette BD, belle et émouvante à la fois, l’auteur incorpore des cartes postales, des photographies et des lettres d’époque.



Denise Dorrance capture la tristesse, la frustration et l’humour grinçant de devoir soudainement s’occuper d’un parent vieillissant et de faire face au moment de transition entre la vie telle qu’on l’a longtemps connue et la vie telle qu’elle doit devenir.



« Ce projet a vu le jour pendant le Covid. Ma mère est décédée lors d’un confinement aux Etats-Unis et je vis loin d’ici, au Royaume-Uni. Nous n’avons pas pu organiser de funérailles ou de commémoration. J’ai alors su que je voulais honorer la vie de ma mère d’une manière ou d’une autre et raconter cette histoire est devenue la solution » explique Denise Dorrance.



Au vertige de devoir s’occuper de sa propre mère comme si elle était devenue son enfant. Cette BD a été élue par la New York Public Library 2024 Best New Comics for Adults.







