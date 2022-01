Article publié le 07/01/2022 à 01:50 | Lu 283 fois Bien choisir une assurance senior





Notre santé a tendance à se fragiliser avec l’âge, ce qui est tout à fait naturel. Toutefois, vous pouvez minimiser les risques et les frais de santé en contractant une assurance adaptée. Dès que la retraite approche, il convient de comparer les offres de différentes compagnies. Voici les critères à tenir en compte pour choisir la meilleure assurance senior.

Les garanties de l’assurance senior

Pour voir si une



Chaque mutuelle dédiée aux plus de 60 ans inclut différentes garanties, mais il en existe quelques-unes que tout retraité devrait bénéficier :

• Pédicures et podologues ;

• Soins optiques (avec bonus verres progressifs) ;

• Traitement de l’insuffisance veineuse ;

• Cures thermales ;

• Bas de contention.



Vous bénéficierez alors d’un remboursement total ou partiel lorsque vous aurez recours à ces soins courants chez les personnes âgées. Toutefois, l’objectif est d’adapter votre complémentaire santé à vos besoins. Selon votre état de santé, choisissez les garanties qui vous conviennent le mieux.



La prime d’assurance senior

Le but ultime de souscrire une mutuelle senior est d’alléger les frais de santé. C’est pour cette raison qu’il faut choisir les garanties dont vous avez réellement besoin. Ensuite, vérifiez le prix. Chaque assureur est libre de fixer sa tarification. Une fois que vous aurez défini les garanties qu’il vous faut, comparez les primes d’assurance de différentes compagnies.



Outre les couvertures incluses dans la formule, votre profil entre également en compte. Les mutuelles santé senior les moins chères sont généralement les moins intéressantes en matière de prise en charge. Pour autant, une prime d’assurance élevée n’est pas toujours signe de fiabilité. Prenez donc le temps de comparer les offres afin de bénéficier d’un rapport qualité-prix avantageux.



Les différents délais de l’assurance senior

Les frais médicaux des seniors peuvent être élevés. Par conséquent, il convient de choisir un assureur proposant un délai de remboursement rapide. D’un autre côté, nous vous conseillons de bien vérifier la date d’effet du contrat d’assurance senior pour savoir à quel moment la couverture santé sera vraiment disponible.



Par ailleurs, il est essentiel de considérer le délai de carence, période durant laquelle l’assuré n’a pas droit aux garanties souscrites. L’idéal est d’avoir un conseiller travaillant au sein de la compagnie d’assurance de votre choix. De cette manière, vous aurez à disposition un professionnel pour vous expliquer plus en détail les différents délais de votre contrat d’assurance senior.



Qu’en est-il de la notoriété de la compagnie d’assurance ?

La grande notoriété d’une entreprise d’assurance peut être un bon indicateur de fiabilité, mais elle ne fait pas tout ! Le plus important est de trouver un contrat comprenant les garanties qu’il vous faut à un prix qui vous avantage.



En cela, il existe des assureurs peu connus qui proposent aux personnes âgées d’excellentes garanties à des coûts plus accessibles.



