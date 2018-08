Article publié le 31/08/2018 à 10:32 | Lu 268 fois Bien chez moi : nouveau concept de supermarché senior par Intermarché Cela fait une quinzaine d’années que les magasins spécialisés pour les personnes âgées existent sur le marché européen. Mais avec Bien chez moi, c’est la première fois qu’un grand groupe lance une enseigne dédiée aux seniors. Ouverture prévue début octobre prochain.

Depuis une quinzaine d’années, des magasins spécialisés pour les seniors, arrivent sur le marché. Si l’Espagne a été précurseur, la France et l’Allemagne ont suivi. Avec des concepts plus ou moins couronnés de succès d’ailleurs... La plupart ayant très certainement ouvert « trop tôt » pour une clientèle qui n’était pas forcément prête à se rendre dans ce type de boutique.



En cette rentrée 2018, les choses ont bien changé et les mentalités ont probablement évolué… Et Intermarché, dont une grande partie de la clientèle est de facto senior, travaille sur l’ouverture d’un nouveau concept de magasin dédié et adapté aux personnes âgées, selon une récente information publiée par le grand quotidien Ouest France.



Le groupe Les Mousquetaires devrait ouvrir cette nouvelle enseigne « pour seniors actifs » à Flers en Normandie le 2 octobre prochain. Baptisé « Bien chez moi », ce supermarché de 200m2 devrait fournir à ses clients des conseils sur le bien-manger et le bien-être. Il devrait également proposer des ateliers, des conseils et de l’accompagnement.



Naturellement, il s’agit là d’un magasin « pilote ». Si le concept séduit la clientèle cible, il devrait se développer à terme, sur le reste du territoire. Affaire à suivre.











