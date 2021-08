Article publié le 04/08/2021 à 08:54 | Lu 144 fois Bien assurer sa résidence secondaire





Si vous disposez d’une résidence secondaire, il est important que vous l’assuriez correctement. C’est la raison pour laquelle nous vous proposons ci-après, tous les conseils dont vous pourriez avoir besoin pour que ce soit effectivement le cas. Découvrez donc le contrat que vous devriez choisir pour votre logement soit bien assuré, mais aussi les clauses les plus importantes dont vous devez absolument tenir compte.

Pourquoi assurer sa résidence secondaire ?



Elle peut en effet être cible des cambrioleurs qui profitent bien évidemment, du fait qu’elle est inoccupée. En outre, elle peut aussi être victime d’un aléa de la vie : un dégât des eaux, un incendie ou encore, une catastrophe naturelle.



En outre, si vous n’habitez pas votre résidence secondaire pendant la période hivernale, le gel pourrait endommager vos canalisations et/ou



La



La définition d'un bris de glace, c'est lorsque la vitre d'une de vos fenêtres ou de vos portes est cassée et n'empêche donc plus l'accès à votre bien immobilier et ne permet donc plus de le protéger efficacement.

Dans un tel cas, il est indispensable que la réparation soit effectuée le plus rapidement possible sans pour autant que ayez à payer l'intégralité des travaux grâce à vos assurances justement.

Une extension de votre garantie multirisque



Bien évidemment, le prix sera révisé en conséquence. Avant de procéder à cette modification, vous devez tout de même prendre quelques précautions. Il est par exemple essentiel de comparer l’équipement de vos deux logements.



Par exemple, il se peut que Si vous disposez d’un contrat multirisque, la solution la plus simple serait alors d’utiliser ce contrat pour vos deux résidences. Pour ce faire, il suffit d’ajouter un avenant à votre contrat, qui comprendra alors vos deux adresses.Bien évidemment, le prix sera révisé en conséquence. Avant de procéder à cette modification, vous devez tout de même prendre quelques précautions. Il est par exemple essentiel de comparer l’équipement de vos deux logements.Par exemple, il se peut que votre résidence secondaire dispose d’équipements spécifiques qui nécessiterait l’ajout d’une clause supplémentaire. C’est de loin la solution la plus simple et bien souvent la plus intéressante.

Prendre une seconde assurance habitation Dans certains cas, il peut être plus intéressant de prendre une seconde assurance habitation, uniquement consacrée à votre logement secondaire. C’est notamment le cas si le niveau d’équipement diffère de manière importante.



En outre, attention, de nombreux contrats d’assurance habitation contiennent une clause contre les absences prolongées. Cette dernière n’offre alors pas la moindre garantie si vous passez une longue période, généralement plus de 60 jours, sans que votre logement ne soit habité. Avant de souscrire un contrat d’assurance, il convient donc d’étudier ces deux options et de choisir celle qui est la plus adaptée à vos besoins.

Les clauses nécessaires pour l’assurance habitation d’une résidence secondaire Il existe plusieurs clauses auxquelles vous devez absolument faire attention pour un contrat d’assurance de résidence secondaire. La plus importante d’entre elles est la clause d’inhabitation.



Comme nous vous l’avons indiqué plus haut, vous devez vous assurer que vous puissiez être absent pendant plusieurs mois ou semaines sans pour autant arrêter d’être protégé ! Vous devez aussi vous assurer de bien disposer d’une garantie contre le vol, le vandalisme et le cambriolage.



Votre résidence secondaire peut en effet être particulièrement exposée aux cambriolages, notamment pendant vos périodes de longues absences. Vous devez également disposer de la garantie dommages aux biens. Cette dernière vous permet notamment de couvrir votre mobilier en cas d’avarie ou de gros dégâts.



Enfin, vous devez aussi vérifier que vous disposez bien de la garantie recours des voisins et tiers. Cette dernière permet de protéger les autres en cas de dommages provenant de votre logement, par exemple en cas d’incendie ou de dégâts des eaux.

En conclusion Lorsque vous disposez d’une résidence secondaire, vous devez vérifier qu’elle est toujours bien assurée. Pour ce faire, il existe deux solutions. Vous pouvez prévoir un avenant au contrat habitation de votre résidence principale ou souscrire une nouvelle assurance habitation. En outre, vous devez également vous assurer de choisir un contrat qui soit adapté à vos besoins et aux caractéristiques de votre résidence secondaire…









