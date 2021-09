Article publié le 29/09/2021 à 01:00 | Lu 247 fois Aviseniors : une solution d'e-réputation pour aider les seniors dans leurs prises de décision





Aviseniors est une solution d’e-réputation dédiée aux services seniors certifiée NF Service par l’AFNOR. Elle a été développée et animée par une équipe de 12 personnes expertes des avis clients, qui ont fait leur preuve sur un autre domaine d’activité comme l’immobilier avec la solution Immodvisor. Explications.

Dans la pratique, cette société propose une solution de collecte et de diffusion d’avis vérifiés, certifiée AFNOR, qui vise à répondre à un double enjeu de réassurance pour les ainés et leurs proches et de e-réputation pour les acteurs du secteur de la Silver Économie



Une large majorité (79%) des plus de 65 ans indiquent consulter les avis clients en ligne (+4% vs 2019) et y accorder du crédit (+ 11 points depuis 2019)… C’est dans ce contexte, qu’a été lancé en mars 2021, Aviseniors par le fondateur d’Immodvisor, spécialiste des avis clients pour les professionnels de l’immobilier.



« La solution de collecte d’avis internet est une solution clef pour notre secteur. Par leur authenticité et leur humanité, les avis rassurent aussi bien les futurs résidents que leurs proches et peuvent être déterminants dans le choix d’une résidence » commente Héloïse Bui, responsable Digital Marketing Cogedim Club, pour expliquer le choix d’intégrer cette solution.



Dans la pratique, cela permet aux établissements de piloter la satisfaction client en temps réel dans une démarche d’amélioration continue. La collecte des avis se fait directement en face à face grâce à une application dont l’ergonomie est adaptée aux seniors ou via un questionnaire simple envoyé par sms ou e-mail.



Ils sont vérifiés et lus manuellement par l’équipe de modération avant d’être diffusés sur le site de l’établissement ou de la société de services et sur les sites partenaires tels que Senior Transition. En outre, Aviseniors a développé une technologie qui permet de collecter les avis Google et d’améliorer le référencement naturel du professionnel sur le moteur de recherche.



Ce nouveau service vise à répondre à différents enjeux et notamment celui de la visibilité et de la notoriété de près de 7.600 EHPADs et plus de 900 résidences services (x2 en 8 ans) sur le territoire français et le nombre croissant de résidents dans les prochaines années.



Il s’agit également d’assurer la transparence et la réassurance pour les seniors et leurs proches : s’installer dans un nouveau logement adapté à la perte d’autonomie ou faire appel à une société de services à la personne est un choix déterminant, basé sur la confiance qu’inspirent les établissements et la sécurité, notamment pour les personnes dépendantes.



« Avec Aviseniors, nous avons l’ambition d’être la marque de confiance des 16 millions de seniors en France, mais nous voulons aussi être un partenaire pour les acteurs de la Silver Économie et les aider à développer leur e-réputation » déclare quant à lui, Jean-Philippe Emeriau, fondateur d’Aviseniors.









