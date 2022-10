Article publié le 05/10/2022 à 01:00 | Lu 118 fois Automne 2022 : des logements au coeur des vignobles français à découvrir sur Airbnb





La richesse du patrimoine œnologique français attire toujours plus de visiteurs dans l’Hexagone où plus de dix millions de voyageurs du monde entier partent chaque année à la découverte des vignobles de nos régions. En tout, 40% d’étrangers, notamment des Belges, des Britanniques, des Allemands, des Néerlandais et des Américains découvrent ainsi plus de 10.000 caves visitables en France.

Important pour le développement économique des régions viticoles, cette forme de tourisme en plein essor ne se limite plus aux grands domaines viticoles, mais se généralise également auprès des viticulteurs, dont certains saisissent également parfois l’opportunité de développer une offre d’hébergement touristique.



Dans cet esprit, la catégorie « vignobles » sur Airbnb s’annonce comme une nouvelle façon de vivre pleinement l’expérience d’oenotourisme.



En mai dernier, Airbnb lançait ses 56 « catégories Airbnb », une façon inédite de découvrir facilement des milliers de logements uniques dont l’on ne soupçonnait même pas l’existence, tout en adaptant son lieu de séjour à ses goûts et à ses envies.



Les annonces sont désormais classées sur la plateforme en fonction de leur style, de leur emplacement ou de leur proximité avec une activité à réaliser pendant le voyage, ouvrant le champ des possibles à toutes les destinations, même les plus méconnues.



Depuis le lancement de cette nouvelle manière, plus intuitive et plus rapide de rechercher un séjour, Airbnb a enregistré une hausse de plus de la moitié du nombre d’hôtes proposant des hébergements correspondant à la catégorie « Vignobles », atteignant ainsi plus de 120.000 logements à travers le monde.



En France, certaines destinations sont particulièrement populaires auprès des voyageurs recherchant des séjours près des vignes cette année, comme le Var, première destination oenotouristique sur la plateforme, suivie par le Vaucluse, la Charente-Maritime, la Haute-Savoie, le Rhône et la Gironde.



Sur Airbnb, les amateurs de séjours d’oenotourisme et de séjours en pleine nature prennent particulièrement le temps de découvrir et d’apprécier cette catégorie d’hébergement : près d’un tiers des séjours dans la catégorie Vignobles ont ainsi une durée supérieure à 7 jours.



Que ce soit en Bourgogne, en Alsace, en Provence ou à travers l’hexagone, découvrez les logements au cœur des vignes les plus plébiscités sur Airbnb, pour savourer chaque instant.









