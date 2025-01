Atout Senior : Samir Aissani, rafraichir mes compétences pour booster mon employabilité Samir Aissani, 58 ans en formation Technicien Supérieur en Méthodes et Exploitation Logistique. Après avoir obtenu un diplôme de data analyst, sans expérience pratique, il m’a été difficile de trouver un emploi. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 29/01/2025

J’ai donc décidé de poursuivre une formation en supply chain analyst en contrat de professionnalisation, mais la recherche d’une entreprise d’accueil s’est avérée compliquée.



Puis, j’ai découvert le dispositif Atout Senior. Une gestionnaire de France Travail m’a présenté ce programme et ses formations et j’ai vu en cela une opportunité de rafraîchir mes compétences.



Je n’envisageais pas une reconversion mais plutôt un moyen de regagner confiance et de renforcer mon employabilité.



Les quatre premiers mois de formation ont été très pratiques et m’ont permis de me rassurer grâce à des cas concrets. Aujourd’hui, je me sens prêt à trouver un emploi. Pour ma recherche d’application pratique en entreprise, je souhaite candidater auprès d’entreprises comme Thales ou Geodis, afin de rester dans le milieu de l’industrie.



Le programme Atout Senior proposé par ifocop et France Travail offre un soutien dans la refonte du CV, le pitch et l’argumentaire pour les entreprises.



Malgré des craintes sur l’avenir, je reste confiant, car les demandes sont nombreuses. Le retour à l’emploi est très bon, supérieur à 80% chaque année. Cette formation me redonne confiance, et je peux désormais étoffer mon offre de services.



Cependant, il reste un défi : convaincre les entreprises de mon parcours. En France, il est parfois difficile de prouver qu’un profil senior peut apporter autant qu’un profil plus jeune. Mais cette formation m’a aidé à surmonter ce frein.







