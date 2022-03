Article publié le 07/03/2022 à 04:43 | Lu 136 fois Amours et vieilles dentelles de Williams Crépin : attention, mamies flingueuses !





Les éditions Albin Michel publient une nouvelle série intitulée Les Panthères grises dont le premier tome est intitulé Amours et vieilles dentelles ; un roman de Williams Crépin, également scénariste pour la télévision, qui met en scène des mamies flingueuses prêtes à tout pour faire triompher la vérité et assumer leur bon plaisir : décalé et réjouissant.

Ces panthères grises, ce sont quatre femmes senior, quatre copines montreuilloises qui sont plus assidues au club de théâtre qu’au club du troisième âge ! Quatre fortes têtes au caractère bien trempées qui vont se retrouver embarquées dans une enquête policière et ce, bien malgré elles...



Il y a Alice, une veuve de 93 ans qui fait taxi à ses heures perdues pour arrondir ses fins de mois (on le sait les fins de mois sont difficiles pour certains retraitées) et qui cultive un peu de cannabis dans son jardinet, mais attention, pour ses vertus thérapeutiques !.



Maria, c’est la « drama queen » du groupe, la divorcée un peu liftée et un peu cougar à la fois et qui n’a pas sa langue dans sa poche ni froid aux yeux. Elle aime les hommes, plus jeunes qu’elle de préférence !



Thérèse, est l’intello spécialiste des réseaux sociaux qui disparait parfois pour cacher ses attaques de sclérose en plaques et enfin, il y a Nadia, ancienne cantinière, la discrète et la bonne copine qui garde des enfants pour se faire un peu de sous.



Ensemble, elles forment un quatuor redoutable : les panthères grises ! C’est la mort de Marie-Madeleine, une de leur voisine, qui va les transformer en miss Marple. Après une reconstitution dans laquelle Alice a joué le rôle de sa voisine disparue, elle a des doutes sur la culpabilité et le profil un peu facile du présumé coupable, un sans-abris un peu artiste nommé Mirko.



Plaçant la vérité au-dessus de tout, les quatre amies vont mener leur enquête parallèlement à la police qui leur semble un peu dépassée par les événements. Voilà les Panthères grises embarquées dans une aventure rocambolesque. Piquées par la curiosité et le désir de vérité, il leur faudra avoir le cœur bien accroché car les pros de l’arnaque aux sentiments ne les ménageront pas !



A noter que l’auteur a une grande tendresse pour les copines de sa mère qui l’ont largement inspiré pour l’écriture des Panthères grises. Le deuxième volet étant prévu pour juin 2022.









Dans la même rubrique < > "Qui est Monsieur Schmitt ?" au Théâtre Edouard VII : et vous, qui êtes-vous ? Berlin Berlin au Théâtre Fontaine : on franchit le mur du rire !