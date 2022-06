Article publié le 23/06/2022 à 01:44 | Lu 137 fois Amaelles : une campagne pour lutter contre l'isolement des ainés pendant l'été





À l’approche de l’été, Amaelles, un collectif d’aide et de soins à la personne, rappelle l’importance de renforcer les liens avec nos aînés, particulièrement sujets à l’isolement et à la solitude en période estivale, marquée par les départs en vacances des proches et les phénomènes de canicule.





Pour veiller au bien-être de nos aînés, ce collectif a donc lancé un appel à bénévolat dans le cadre du Plan Canicule. Chacun peut se proposer, selon ses disponibilités, de rejoindre à distance la réserve de volontaires qui assurent la continuité du lien social à travers des appels téléphoniques réguliers aux personnes fragilisées ou isolées, pendant tout l’été.



Pour le moment, ce dispositif est uniquement déployé sur le département du Haut-Rhin. Mais il permet l’inscription de bénévoles venus des quatre coins de la France (par email à l'adresse



Pour mener à bien des projets innovants au plus près des besoins des plus fragiles, Amaelles s’appuie sur l’association historique entre collaborateurs et bénévoles. Dans le Haut-Rhin, notamment, ce continuum de l’accompagnement se traduit par le développement du projet “Artisans du lien”, pour lutter contre l’isolement social des seniors à travers une triple action :



• L’intervention de “visiteurs à domicile”, pour répondre aux besoins relationnels des personnes âgées en situation d’isolement à travers des activités de création de lien (lecture, promenade, conversations) qui nourrissent l’envie de vivre et brisent la solitude ;

• Les “Écrivains du lien”, des bénévoles qui se rendent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie pour les aider dans leurs démarches administratives du quotidien (remplissage de formulaires, tri et traitement du courrier, gestion des factures, …) ;

• Les “Écoutants téléphoniques” de la Plateforme du cœur, qui entretiennent un contact téléphonique bienveillant, régulier et amical pour accompagner ceux qui le souhaitent dans des périodes propices à l’isolement (hospitalisation et convalescence, congés estivaux, …). Plus fragiles face aux fortes chaleurs, les personnes âgées doivent être l’objet d’une vigilance particulière en résidences autonomie et médicalisées, mais également à domicile, là où les contacts avec l’extérieur peuvent être moins fréquents durant l’été...Pour veiller au bien-être de nos aînés, ce collectif a donc lancé un appel à bénévolat dans le cadre du Plan Canicule. Chacun peut se proposer, selon ses disponibilités, de rejoindre à distance la réserve de volontaires qui assurent la continuité du lien social à travers des appels téléphoniques réguliers aux personnes fragilisées ou isolées, pendant tout l’été.Pour le moment, ce dispositif est uniquement déployé sur le département du Haut-Rhin. Mais il permet l’inscription de bénévoles venus des quatre coins de la France (par email à l'adresse etrebenevole@apa.asso.fr ou par téléphone au 06 86 25 68 47), grâce à un système de suivi téléphonique à distance.Pour mener à bien des projets innovants au plus près des besoins des plus fragiles, Amaelles s’appuie sur l’association historique entre collaborateurs et bénévoles. Dans le Haut-Rhin, notamment, ce continuum de l’accompagnement se traduit par le développement du projet “Artisans du lien”, pour lutter contre l’isolement social des seniors à travers une triple action :• L’intervention de “visiteurs à domicile”, pour répondre aux besoins relationnels des personnes âgées en situation d’isolement à travers des activités de création de lien (lecture, promenade, conversations) qui nourrissent l’envie de vivre et brisent la solitude ;• Les “Écrivains du lien”, des bénévoles qui se rendent au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie pour les aider dans leurs démarches administratives du quotidien (remplissage de formulaires, tri et traitement du courrier, gestion des factures, …) ;• Les “Écoutants téléphoniques” de la Plateforme du cœur, qui entretiennent un contact téléphonique bienveillant, régulier et amical pour accompagner ceux qui le souhaitent dans des périodes propices à l’isolement (hospitalisation et convalescence, congés estivaux, …).









Dans la même rubrique < > Indépendance Royale publie un guide technique Bâtiment et Ergothérapie dans le cadre de ma Prime Adapt' Services à la personne : le crédit d'impôt reversé immédiatement