Alyzée : deux jeunes de 24 ans lancent une chaise pour se relever et s'asseoir plus facilement Afin de simplifier le quotidien des personnes âgées et de leurs aidants, deux jeunes de 24 ans, Yannis et Clément, ont imaginé Alyzée, une chaise innovante (lancée en présérie) qui aide tous ceux ayant des difficultés à se relever et s'asseoir : les personnes âgées, mais aussi, celles en situation de handicap, les obèses, etc.

Clément et Yannis sont rencontrés au Lycée Militaire d'Autun. Tous les deux ont été confrontés aux difficultés de leurs grands-parents respectifs et à la nécessité de les accompagner dans leur vie quotidienne.



Le grand-père de Clément souffrait de Parkinson et a vu sa santé physique s'amoindrir. Et sa grand-mère s'abimait la santé à l'aider à se lever et s'asseoir à longueur de journée, pour aller s'habiller, manger, faire sa toilette, etc.



Lorsque continuer ainsi ne fut plus possible, la famille de Clément fit appel à une aide-soignante à domicile : elle s’appelait Alyzée.



À partir de ce moment-là, Yannis et Clément vont se demander comment faire pour aider tous ceux qui en ont besoin au quotidien. C’est de là que vient cette idée de chaise…



En 2021, les deux jeunes participent au Hacking Health Besançon ; ils vont alors trouver la solution : une chaise qui aide à se relever et à s'asseoir facilement. Ils décident de l'appeler Alyzée, en hommage à l'aide-soignante du grand-père de Clément.



Les deux amis fondent leur startup Upper et remportent les Trophées de la Silver Eco'2023, alors qu'ils ont tout juste 24 ans. Aujourd’hui, cette aventure se poursuit ; en effet, 50 exemplaires d'Alyzée, la chaise releveuse, sont enfin disponibles en pré-commande.



Dans la pratique, cette chaise (format adapté à tous les logements) permet aux ainés de conserver leur autonomie le plus longtemps possible en continuant à se lever en toute sécurité. Elle divise par deux la force nécessaire pour se mettre debout.



Elle mobiliser les muscles des personnes âgées et permet donc de lutter concrètement contre la sédentarité. Enfin, bien évidemment, elle a aussi vocation à faciliter la tâche de tous les aidants familiaux, en France et au-delà de nos frontières.



Alyzée est un produit conçu à Besançon et assemblé en France. L'équipe du SAV, joignable par téléphone et par e-mail est aussi basée sur notre territoire.



Les acquéreurs peuvent bénéficier d'une prise en charge APA et PCH pouvant aller jusqu'à 500€ sous réserve d'éligibilité. Les 50 premiers acquéreurs d'Alyzée, actuellement proposée en précommande à un tarif préférentiel (950 euros) pourront envoyer leur retour d’expérience afin de faire évoluer cette chaise releveuse.

Publié le 23/04/2024 à 01:00 | Lu 88 fois









