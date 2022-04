Article publié le 04/04/2022 à 09:00 | Lu 170 fois Alpes-Maritimes : Le Printemps des Seniors revient avec la variété française en vedette





Depuis le 1er avril et jusqu’au 5 juin 2022, le département des Alpes-Maritimes propose sa 3ème édition du Printemps des Seniors. Ainsi, pendant deux mois, tout est fait pour rattraper le temps perdu et célébrer ces retrouvailles tant attendues avec vingt concerts gratuits qui seront proposés aux seniors dans 13 communes des Alpes-Maritimes. Détails.

« Le Printemps des Seniors signe son grand retour pour le plus grand plaisir de nos seniors azuréens. Après deux ans d’absence, cette nouvelle édition promet d’être exceptionnelle, puisqu’elle réunira de grands noms de la scène française lors de vingt concerts gratuits dans treize communes » indique Charles Ange Ginésy, président du département des Alpes-Maritimes.



Au programme ? Hélène Ségara, Liane Foly, Gilbert Montagné, Enrico Macias, Michel Jonasz, Frédéric François ou encore Natasha St-Pier.



Après le franc succès rencontré lors des deux précédentes éditions, ce festival se déroulera jusqu’au 5 juin prochain avec des concerts gratuits dans plusieurs communes du territoire : Grasse, Valberg, Nice, Mandelieu, Contes, Antibes, Vence, Gilette, Puget-Théniers, Saint-Martin-Vésubie, Bonson, Tourrette-Levens et Saint-Etienne-de-Tinée.



Au total, ce sont plus de 12.500 places de concert qui sont proposées gratuitement aux seniors du département pour assister à des spectacles de vedettes de la variété française.



Inscriptions et renseignements auprès des Maisons du Département et des Seniors : Nice Centre, Nice Nord, Nice Est, Nice Ouest, Grasse, Menton, Plan-du Var, Roquebillière, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Martin-Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée, Saint-Vallier-de-Thiey et Vence.



Concerts ouverts aux seniors de plus de 55 ans résidents dans les Alpes-Maritimes et inscrits au programme « Seniors en action » (possibilité de s’inscrire gratuitement dans les lieux de retrait des invitations). Pour chaque concert, les cartons d’invitation sont gratuits et valables pour 1 personne.

Entrée uniquement sur inscription au préalable et sur présentation de l’invitation (dans la limite des places disponibles).



Programmation

- 20 avril 2022 à 15h - Théâtre de Grasse - Grasse : Liane Foly ;

- 23 avril 2022 à 15h – Espace Mounier – Valberg : Gilbert Montagné ;

- 29 avril 2022 à 15h – Auditorium du Centre Expo Congrès - Mandelieu-la-Napoule : Michel Jonasz ;

- 5 mai 2022 à 15h – Théâtre de l’Hélice - Contes : Natasha St-Pier ;

- 13 mai 2022 à 15h – Palais des Congrès de Juan-les-Pins - Antibes : Hélène Ségara ;

- 15 mai 2022 à 15h – Palais de la Méditerranée - Nice : Enrico Macias & Al Orchestra (avec en 1ère partie Jean Menconi) ;

- 5 juin 2022 à 15h30 – Palais Nikaïa - Nice : Concert de clôture de Frédéric François.









