Allemagne : des scientifiques découvrent un jus de pomme enrichi en antioxydants bon pour le coeur

Une nouvelle étude qui vient d’être publiée dans la revue scientifique Food Research International révèle que cette nouvelle méthode pourrait donc augmenter la teneur en polyphénols de l’ordre de quatre fois plus que pour le jus de pomme ordinaire.



Rappelons que les polyphénols sont des composés végétaux naturels que l'on trouve dans les fruits, le vin rouge et le cacao et qui sont connus pour leurs effets bénéfiques sur le cœur et le cerveau. Ainsi, une portion de 150 ml de ce nouveau jus de pomme pourrait fournir plus de la moitié de l'apport idéal grâce à un groupe clé de polyphénols que l’on appelle les « flavan-3-ols » et qui contribuent à une bonne circulation sanguine.



Le professeur Ralf Schweiggert, auteur principal de cette étude, précise en ces termes : « le jus de pomme est déjà une source de composés polyphénoliques, mais il faudrait en boire plusieurs verres pour atteindre les niveaux recommandés par les scientifiques pour voir les effets sur la santé cardiaque ».



Et ce spécialiste de poursuivre : « la nouvelle méthode de pressage que nous avons étudiée porte la teneur en polyphénols à un niveau supérieur en minimisant les pertes de nutriments que l'on observe généralement au cours du pressage. »



De son côté, Stefan Dussling, chercheur de l'étude, ajoute : « les pertes de nutriments sont généralement dues à la présence d'oxygène qui dégrade rapidement certains des nutriments contenus dans le jus de pomme, comme les flavan-3-ols ou la vitamine C ».



Et de préciser : « c'est ce qui se produit lorsque l'on fait du jus de pomme à la maison ou que l'on achète un produit prêt à consommer. Nous espérons que la nouvelle méthode de fabrication de jus sera utilisée plus largement à l'avenir pour aider les gens à obtenir davantage de ces composés naturels bénéfiques simplement en buvant un verre de jus ».



Une étude de 2016 de l’Université du Michigan (USA) publiée dans la revue scientifique JAMA Internal Medicine n’a certes pas pu conclure que la consommation de pommes permettait de tenir le médecin à distance, toutefois, il semblerait qu’elle éloigne bel et bien de l’officine du pharmacien. C’est déjà ça !



D’autres études montrent également qu’une consommation régulière de pommes et poires, et de façon plus générale de fruits et légumes, parmi lesquels on trouve également les agrumes et les légumes à feuille, diminue de façon significative le risque d'accident vasculaire cérébral.



Une autre publication scientifique montre qu'une consommation élevée de fruits et légumes diminue de façon importante la mortalité toutes causes confondues.



Enfin, la pomme est « LE » fruit phare des régimes : elle permet en effet de contrôler son poids grâce à sa faible teneur calorique et sa richesse en fibres et en eau, mais pas seulement... Ses polyphénols, en nombre, ont également des « effets anti-obésité ». Bref, pour être en bonne santé, mangez des fruits et des légumes régulièrement !