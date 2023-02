Agirc-Arrco : un nouveau service d'information en temps réel du versement de votre retraite Vous percevez une retraite complémentaire du secteur privé ? L’Agirc-Arrco propose un nouveau service permettant d'être informé en temps réel du versement de votre retraite complémentaire. Service-Public.fr vous explique comment activer ce service.







Si vous percevez une retraite complémentaire des salariés du secteur privé et que vous souhaitez savoir quand votre retraite est versée sur votre compte bancaire, le nouveau service « Alerte de paiement » proposé par l'Agirc-Arcco répond à votre besoin. Ce nouveau service vous permet d’être informé en temps réel par courriel ou par SMS du versement de votre retraite.



Pour en bénéficier, vous devez vous y abonner depuis votre espace personnel Agirc-Arrco.

Comment s’abonner au service « Alerte de paiement » ? Pour s’abonner au service « Alerte de paiement » :

Connectez-vous à votre espace personnel Agirc-Arrco ;

Cliquez sur votre Nom / Prénom (en haut à droite de l'écran) ;

Cliquez sur « Mes abonnements » ;

Choisissez le mode d'alerte « email ou sms » qui vous convient le mieux pour recevoir votre alerte de paiement ;

Validez votre choix d’abonnement.



Selon le mode choisi, vous recevrez tous les mois un courriel ou un SMS vous indiquant que le versement de votre pension Agirc-Arrco a été effectué. L’alerte vous est envoyée dès la mise en paiement de votre retraite complémentaire.



Vérifiez au préalable que vos informations personnelles sont bien à jour : adresse mail correcte, numéro de téléphone, etc.



