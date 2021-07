Article publié le 22/07/2021 à 09:23 | Lu 59 fois Ages&Vie : les réseau de colocations seniors développé par Korian va doubler de taille en 2021





Le concept d’habitat en colocations Ages&Vie, développé par le groupe de maisons de retraite Korian, devrait doubler de taille en 2021 avec au total, 87 projets d’habitat inclusif qui sont d’ores et déjà en cours de développement. Par ailleurs, six nouvelles maisons Ages&Vie ont été inaugurées depuis le début du mois de juillet. Détails.

Reposant sur le principe de la colocation pour personnes âgées en perte d'autonomie, Ages & Vie développe un modèle d’habitat inclusif qui offre à des personnes vieillissantes ou fragiles mais

autonomes, une alternative au maintien à domicile.



Plus concrètement, ces maisons proposent un cadre de vie sécurisant et intergénérationnel, dans des espaces à taille humaine, ouverts sur l’environnement extérieur. Les habitants bénéficient par ailleurs d’un accompagnement personnalisé 24h/24 : aide au lever, au coucher, toilette, ménage, linge, animation, et repas faits maison. Chacune des maisons propose seize places de colocations.



A la mi-année 2021, Ages&Vie est en ligne avec son plan de développement : ainsi, dix-sept nouveaux projets en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) viennent d’être signés. Cela porte à 87, l’ensemble des projets de cette foncière, soit plus de la moitié des quelques 150 qui seront réalisés au total sur l’ensemble du territoire français.



Durant le seul mois de juillet 2021, six maisons ont été inaugurées à Attignat (01), à Saint-Vallier (71), à Malansac (56), à Taupont (56) et à Peaule (56). Ces inaugurations marquent une forte accélération du déploiement du réseau en France.



Début 2021, le réseau comptait déjà 50 maisons accueillant 600 personnes (88 ans en moyenne). 50 maisons supplémentaires vont ouvrir en 2021, soit en moyenne, une par semaine. En 2024, ce sont plus de 300 maisons qui seront opérationnelles dans toute la France, offrant plus de 4.800 chambres.



« Au-delà des projets en cours, 350 nouveaux projets sont à l’étude et plus de 1.000 communes à travers la France ont manifesté leur intérêt pour le concept Ages&Vie qui répond à un besoin majeur dans les territoires », a commenté pour l’occasion Sophie Boissard, directrice générale de Korian.







