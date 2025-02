Age biologique : de l'importance de la nutrition et du sport par Thomas Schulz Reçu dans le podcast germanophone Healthwise #25 de Sunday Natural, Thomas Schulz*, reporter et auteur évoque la longévité ! Voici donc ici, quelques-unes de ces conclusions sur le sujet de l’âge biologique et l’âge chronologique. Partie 2. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 26 Février 2025

L’un des points clés soulevés par Thomas Schulz est l’impact de l’alimentation et de l’activité physique sur la santé et la longévité.



Il souligne que la nutrition, en particulier une alimentation végétale riche en divers végétaux, joue un rôle crucial dans le maintien d’un âge biologique jeune.



En effet, une alimentation végétale peut avoir des effets positifs sur la santé en réduisant l’inflammation et en apportant les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du corps.



De plus, le sport est un facteur déterminant dans la gestion de l’âge biologique. Thomas Schulz insiste sur le fait que l’activité physique régulière permet de maintenir une masse musculaire adéquate et un bon niveau de VO2max (capacité maximale de consommation d’oxygène), deux indicateurs essentiels de la qualité de vie et de la longévité.



« Quand je monte une montagne et que je commence immédiatement à haleter, je réalise d’une certaine manière que je ne peux pas utiliser autant d’énergie que ce dont j’aurais besoin pour monter la montagne ou les escaliers » rappelle ce spécialiste.



Et d’ajouter : « et quand je suis en pleine forme, mon corps peut traiter beaucoup plus d’oxygène. On savait déjà cela auparavant, en particulier grâce à la recherche sur le sport de haut niveau. Mais au cours des 20 dernières années, énormément de données et d’informations ont été rassemblées, c’est ça le progrès. (…) ».



« La conclusion logique, c’est donc que plus on a de capacité cardio, aussi appelée cardio-fitness, plus on peut se déplacer, plus on reste actif dans la vie. Et être actif aide dans tous les domaines. (…) Cela a conduit énormément de scientifiques à commencer à examiner ce que cela signifie pour la qualité de vie, mais également à étudier la corrélation entre la VO2 max (ou cette capacité cardio-fitness), et la mortalité/espérance de vie » conclut-il.

*Thomas Schulz est reporter à la rédaction en chef du magazine allemand Spiegel et auteur de plusieurs best-sellers.



Lauréat de prestigieux prix journalistiques, il est notamment l’auteur des ouvrages à succès « Was Google wirklich will » (Ce que Google veut vraiment, 2015) et « Zukunftsmedizin » (La médecine du future, 2018).



Son dernier livre, « Projekt Lebensverlängerung » (Projet vivre plus longtemps), publié en 2024, explore la possibilité de vivre cent ans en bonne santé grâce aux avancées scientifiques et médicales. Il est également membre du conseil d'experts de l'Institut Hospitalo-Universitaire HealthAge de Toulouse.







