Achats de Noël en ligne : lumière sur les meilleurs détaillants du web

Les confinements provoqués par l’épidémie de coronavirus incitent de plus en plus de Français à se laisser séduire par les avantages des achats sur Internet.Une étude rapporte que huit personnes âgées de 65 ou plus sur dix ont acheté en ligne en 2020 . Cela montre à quel point les seniors sont de plus en plus adeptes à cette nouvelle façon de consommer.Depuis plusieurs années déjà, cette population prend plaisir à naviguer sur la Toile quotidiennement. Les technologies numériques s’invitent désormais au sein de tous les foyers !Les détaillants en ligne l’ont bien compris et savent adapter leur stratégie de communication pour cibler les seniors. Valeurs environnementales et sociales, transparence et fiches produits complètes sont des éléments importants aux yeux des plus de 65 ans.Pour les fêtes de fin d’année, il est presque certain que les achats sur le web seront bel et bien au rendez-vous pour gâter proches et petits-enfants.