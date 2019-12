Article publié le 18/12/2019 à 01:00 | Lu 80 fois A-t-on le droit de manger au volant ? La question : J'ai pris l'habitude de prendre mon petit-déjeuner en conduisant afin de gagner du temps pour aller au travail. Une amie m'a dit que c'était interdit et que je pouvais être verbalisée. Est-ce vrai ?





En effet, si ce n'est pas interdit, le fait de manger en conduisant peut entraîner un défaut de maîtrise du véhicule.



L'article R. 412-6 du code de la route prévoyant notamment que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent », les forces de police ou de gendarmerie peuvent être amenées, si elles constataient un comportement dangereux, à vous sanctionner d'une amende forfaitaire de 35 € (contravention de 2e classe).



À savoir : il en est de même pour le fait de fouiller dans la boîte à gants ou de se maquiller. Mais attention, l'usage du téléphone au volant est strictement interdit et sanctionné d'une amende avec retrait de points.



Source La réponse de Service-public : Non, le code de la route n'interdit pas particulièrement de manger au volant. Cependant, cela ne doit pas vous empêcher d'exécuter les manœuvres dans de bonnes conditions.En effet, si ce n'est pas interdit, le fait de manger en conduisant peut entraîner un défaut de maîtrise du véhicule.L'article R. 412-6 du code de la route prévoyant notamment que « tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent », les forces de police ou de gendarmerie peuvent être amenées, si elles constataient un comportement dangereux, à vous sanctionner d'une amende forfaitaire de 35 € (contravention de 2e classe).: il en est de même pour le fait de fouiller dans la boîte à gants ou de se maquiller. Mais attention, l'usage du téléphone au volant est strictement interdit et sanctionné d'une amende avec retrait de points.









Dans la même rubrique : < > Les conducteurs de 70 ans et plus doivent-ils mettre un macaron "senior" sur leur voiture Contrôle technique : bientôt un comparateur des tarifs en ligne