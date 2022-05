Article publié le 12/05/2022 à 03:55 | Lu 111 fois A 50 ans et plus : trouver une mutuelle pas chère, est-ce encore possible ?





Les seniors sont plus exposés aux maladies et consultent régulièrement des médecins. Leurs soins de vue, de dents et d’audition s’avèrent onéreux et représentent de grosses dépenses dans leurs budgets. Par chance, certains assureurs proposent encore des couvertures santé pas chères.

Est-il possible de trouver une mutuelle senior moins chère ?

De manière générale, les mutuelles fixent les primes en tenant compte des risques que représentent les personnes à assurer. Normal.



Les seniors étant relativement sujets aux problèmes de santé, il n’y a rien d’étonnant à ce que leurs complémentaires soient plus coûteuses (de cette façon, les assureurs compensent les remboursements de santé plus importants).



Pour autant et pour peu que vous adoptiez de bons réflexes, vous trouverez une



Voici quelques astuces pour ce faire :

- choisissez bien vos garantie, en considérant vos besoins actuels et futurs ;

- faites jouer la concurrence et n’hésitez pas à changer de complémentaire santé (idéal pour réaliser des économies) ;

- utilisez des comparateurs de mutuelles pour seniors (ces outils affichent des offres en fonction des profils des assurés et de leurs besoins) ;

- privilégiez les offres disponibles en ligne.



Le choix des garanties

Pour être certain de bénéficier d’une mutuelle pour plus de 50 ans moins chère, accordez tout d’abord une attention particulières aux garanties. Il convient de trouver le compromis idéal entre des prix attractifs et une complémentaire de qualité ; c’est-à-dire, de bonnes garanties et des taux de remboursements intéressants.



Dressez également la liste de vos besoins actuels et essentiels et aussi, ceux que vous pourriez avoir plus tard. Gardez en mémoire que les problèmes dentaires, auditifs et optiques seront davantage fréquents au fur et à mesure que vous vieillirez. Anticipez donc tout cela avant de signer le contrat !



Le changement de complémentaire santé senior

Il existe un grand nombre d’assureurs et ceux-ci se mènent une rude concurrence. Si votre contrat actuel n’est pas le plus attractif du marché et qu’une autre complémentaire santé est moins coûteuse, changez tout simplement d’offre.



S’il était autrefois nécessaire de patienter jusqu’à l’échéance du contrat (et parfois de respecter un préavis de 2 mois), ce n’est plus le cas de nos jours. C’est plus simple. Tout comme avec une assurance habitation ou auto, une mutuelle santé peut désormais être clôturée à n’importe quel moment (dès 12 mois d’engagement).



La comparaison des mutuelles senior

Les comparateurs en ligne sont les outils par excellence pour trouver une mutuelle pour plus de 50 ans à prix réduit. Ils permettent notamment d’accéder, rapidement et sur la même interface, à plusieurs offres adaptées aux profils des assurés. De quoi gagner en temps.



L’utilisation d’un comparateur de mutuelles santé est simple et ne requiert aucune compétence spécifique. Une fois que vous aurez renseigné toutes les informations nécessaires dans le formulaire et validé, une page de résultats s’affichera.



En parcourant les différents contrats, vous saurez, en un clin d’œil, lequel est le plus abordable en termes de prix (mais ne faites surtout pas l’impasse sur les garanties).



