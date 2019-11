Article publié le 18/11/2019 à 01:00 | Lu 51 fois 50 ans dans le vent : une plateforme web et optimiste pour les quinquas et plus De nos jours, de nombreux sites s’intéressent aux quinquas et plus et aux seniors… Forcément, cette population est férue de nouvelles technologies et d’Internet. L’un des derniers en date ? 50 ans dans le vent, une plateforme web optimiste qui cible les plus de cinquante ans…

Cibler les seniors sur le web est un marché d’avenir en pleine expansion. Dans ce contexte, on comprend que chaque année, de nombreux sites se lancent dans l’aventure. Avec certains qui connaissent le succès et d’autres pas. L’intérêt du site et son modèle économique assurant –ou pas- l’avenir de ces pages web…



Parmi les derniers arrivants sur ce marché ? 50 ans dans le vent. Cette plateforme en ligne a été lancée l’année dernière par Nathalie et Laurine qui se sont rencontrées quelques années plus tôt au sein du service marketing et communication d’un laboratoire.



Nathalie, 52 ans, est optimiste de nature, elle prend la vie avec plaisir et il lui reste tant à donner et à faire ! Laurine quant à elle, n’a pas 50 ans, mais sourit des moments de vies de sa maman quinqua et de ses amies. Durant l’été 2018, elles décident de mettre leurs expériences et leurs expertises au profit d’une plateforme 100% positivité et de bien-être à destination des cinquantenaires.



« Apporter de la bonne humeur, de la simplicité, de l’info utile, de la fraîcheur… Partager ensemble les bons conseils d’une génération pétillante, avec humour et légèreté ! » voilà la vocation de ce site qui propose des contenus positifs, dynamiques et en phase avec le mode de vie des quinquas.



Désormais, les créatrices de ce site web souhaitent aller plus loin et lancer un QuinquaShop ! Il s’agit d’une « carterie online » qui va proposer des créations qui se veulent « originales » : des cartes anniversaire 50 ans, des cartes à message, des carnets, éphémérides, des stickers… En tout une quinzaine de produits pour le moment.



A ce jour, la plateforme annonce 12 400 visiteurs uniques par mois.











