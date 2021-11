Article publié le 04/11/2021 à 01:00 | Lu 209 fois 4 astuces pour rajeunir votre maison à peu de frais





La rénovation de maison est souvent assimilée à une opération onéreuse. Et pourtant, vous avez la possibilité de moderniser votre patrimoine immobilier sans faire faire de grosses dépenses. Pour cela, il suffit d’effectuer des aménagements qui ne nécessitent pas de lourds travaux. Voici 4 astuces qui vous seront utiles pour redonner un coup de jeune à votre maison à moindres frais.

Recourez à des menuiseries de qualité

Les menuiseries font partie intégrante de la structure d’un bâtiment et déteignent sur son aspect. Une vieille maison se reconnaît, par exemple, à ses fenêtres et portes caractéristiques d’un style architectural révolu. Pour rajeunir votre maison, pensez donc à rajeunir vos menuiseries.



Tournez-vous vers des artisans talentueux qui confectionnent des articles haut de gamme accessibles à petits prix.



Sur internet, plusieurs spécialistes proposent des menuiseries aussi bien pour l’intérieur que pour l’extérieur. Pour donner un coup de jeune à votre maison, vous pouvez commander et installer un



Vous pouvez également opter pour des escaliers, portes, volets et fenêtres designs afin d’apporter de l’esthétique à l’intérieur du logement. Vous avez d’ailleurs la possibilité de personnaliser vos menuiseries en bois, en PVC ou en aluminium.



Valorisez les sols

Le sol est souvent négligé lors des travaux de rénovation. Or, quelques ajustements à ce niveau peuvent suffire pour changer le décor à l’intérieur de la maison. Pour rajeunir votre habitation, pensez à habiller les sols intérieurs et/ou extérieurs avec des revêtements tendance.



Nous vous recommandons notamment :

• le parquet massif en bois franc comme le bambou pour la véranda ;

• la moquette de pierre pour la bordure de la piscine ;

• la fibre végétale pour les sols de pièces de vie ;

• le béton ciré pour l’intérieur ou l’extérieur

• le vinyle pour les pièces d’eau (cuisine, la salle de bains, les toilettes…), etc.



Un bon revêtement renforcera d’ailleurs les propriétés isolantes des sols intérieurs. Les travaux de valorisation des sols pourraient ainsi vous permettre de bénéficier du



Créez une terrasse cosy

Si vous disposez d’un espace extérieur pouvant servir à l’aménagement d’une terrasse, n’hésitez pas à le faire. La création d’une terrasse apportera une plus-value à votre maison. L’usage d’une pergola est conseillé dans ce cas. L’idéal est d’opter pour un modèle bioclimatique. Les avantages de ce dernier sont énormes.



La pergola bioclimatique vous permettra de passer du temps à l’extérieur en dépit des rigueurs du climat. En dehors d’une cette structure, veuillez aménager votre terrasse avec un mobilier adéquat. Ici encore, vous aurez besoin des menuisiers, en l’occurrence ceux spécialisés dans la fabrication des meubles d’extérieur. Pour embellir la terrasse à peu de frais, nous vous orientons vers des canapés, fauteuils, chaises et tables créés avec des matériaux de récupération.



Misez sur la lumière naturelle

La luminosité influence l’image que projette une maison de l’intérieur. Un local mal éclairé donne une impression de promiscuité. Par contre, lorsqu’il est illuminé, l’effet est contraire. En journée, vous devriez pouvoir profiter de la lumière naturelle à l’intérieur. Pour cela, pensez à installer des baies vitrées au niveau des volets ou des fenêtres. Vous pouvez également utiliser des verrières d’atelier pour une double fonction pratique et décorative.

