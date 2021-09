Article publié le 20/09/2021 à 03:00 | Lu 124 fois Chèque énergie : coup de pouce exceptionnel de 100 euros





Pour faire face à la forte hausse des prix de l'énergie qui impacte le pouvoir d'achat des ménages modestes, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé une aide exceptionnelle de 100 € pour tous les bénéficiaires du chèque énergie. Elle leur sera envoyée automatiquement en décembre 2021. 5,8 millions de ménages modestes sont concernés.





Elle est destinée aux foyers les plus modestes pour les aider à faire face à l'augmentation importante des tarifs du gaz (+ 8,7 % au 1er septembre) et du prix de l'électricité depuis le début de l'année.



Qui peut bénéficier du chèque énergie ?

Le chèque énergie est une aide nominative au paiement des factures d'énergie du logement. Il est attribué sous conditions de ressources. Son montant, qui est calculé en fonction de votre revenu fiscal de référence (RFR) et de votre consommation, varie de 48 € à 277 € par an. Il est ouvert aux ménages dont le RFR par unité de consommation (une personne constitue 1 unité, la deuxième 0,5 et chaque personne supplémentaire 0,3) est inférieur à 10 800 €.



Le chèque énergie a été envoyé automatiquement aux bénéficiaires au mois d'avril 2021.



Vous pouvez vérifier votre éligibilité au chèque énergie grâce au simulateur proposé par le ministère de la Transition écologique. Pour cela, il faut se munir de son numéro fiscal.



A savoir : en 2021, cette aide de l'État s'ouvre aux :

- personnes hébergées en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ;

- personnes hébergées en établissement d'hébergement pour personnes âgées (EHPA) ;

- personnes hébergées en résidence autonomie ;

- personnes hébergées en établissement et unité de soins longue durée (ESLD et USLD).



En 2021, les personnes hébergées en établissement peuvent utiliser le chèque énergie pour payer la part liée à la consommation d'énergie dans leur redevance. Les gestionnaires de ces établissements peuvent accepter le chèque énergie.



Comment utiliser le chèque énergie ?

Le chèque énergie n'est pas encaissable auprès de votre banque. Il sert à régler directement auprès des fournisseurs d'énergie différentes dépenses (électricité, gaz naturel ou pétrole liquéfié, fioul domestique, bois, biomasse ou autres combustibles pour l'alimentation du chauffage ou la production d'eau chaude).



Vous pouvez utiliser votre chèque énergie pour payer directement en ligne vos dépenses, il est directement crédité sur votre compte client (la liste des fournisseurs acceptant le paiement en ligne est disponible sur le site du ministère de la Transition écologique, d'autres fournisseurs sont susceptibles d'accepter le paiement en ligne à l'avenir).



Pour que votre chèque énergie des prochaines années soit directement déduit de votre facture d'électricité ou de gaz, vous pouvez demander sa pré-affectation , soit en ligne, soit en cochant la case pré-affectation sur le chèque énergie avant de l'envoyer à votre fournisseur.



Ce chèque peut également être utilisé pour financer des travaux d'efficacité énergétique répondant aux critères exigés pour le crédit d'impôt transition énergétique (chaudière à condensation, pompe à chaleur...).



A noter : en 2021, 5,8 millions de ménages sont bénéficiaires du chèque énergie.



