Article publié le 27/04/2022 à 01:00 | Lu 135 fois 2ème édition d'A vos plumes, un prix littéraire consacré au récit de vie





Pour cette deuxième édition de son atelier et concours d’écriture À Vos Plumes, HappyVisio, spécialiste de la prévention par visioconférence, donne la parole aux seniors et aux personnes âgées autour du récit de vie.

Rappelons que l’écriture offre de nombreuses vertus : elle stimule la mémoire, la concentration, l’imagination et la coordination des gestes, libère du stress et améliore le sommeil. Elle est aussi fédératrice et impliquante.



Pour cette deuxième édition, l’organisateur propose aux écrivains en herbe de se lancer à partir du 12 mai 2022 dans la rédaction de leur récit de vie, accompagnés en visioconférence par Corinne Mazuir, praticienne en récit de vie et animatrice d'ateliers d'écriture. Et forts de ces bases, de participer à un concours littéraire autour du thème "souvenir d'enfance".



Recherche temporelle, recherche de sens, travail sur soi, cet exercice permet de reconstruire une partie de sa vie et de prendre conscience de ses compétences. « Se raconter est une formidable façon d’offrir à ses proches un patrimoine et, à travers lui, de donner des racines supplémentaires aux plus jeunes » indique Benjamin Raspail, cofondateur d’Happyvisio.



Et d’ajouter : « il permet de faire connaître des aspects de soi et de ne pas être oublié. Ce travail d'introspection est aussi un exercice parfait pour entretenir et stimuler sa mémoire et finalement contribuer à rester en forme ! ».



Les ambitions de l'atelier sont de permettre aux participants de « s'embarquer dans l'écriture et d'oser reprendre leur plume » explique quant à elle Corinne Mazuir. A la technique s'ajoute l'exploration de son passé, la prise de conscience de son histoire.



Un concours d'écriture (réservé aux personnes de plus de 60 ans) donnera la possibilité à ceux qui le souhaitent de soumettre leur écrit aux regards des autres. Un récit de vie ne pouvant se raconter en 20 pages, l’exercice du concours consistera à se concentrer sur un souvenir d'enfance particulier.



Imaginé en 2021, le concours À Vos Plumes a pour objectif d’apporter aux utilisateurs de la plateforme de visioconférence une occupation ludique et créative en dehors des activités en ligne. Il a également pour ambition de montrer que le digital rassemble, et donne la chance à toutes et tous de s’exprimer.



Astrid Eliard sera la marraine du prix littéraire À Vos Plumes 2022. Née en 1981, elle est l’auteur de six livres, dont Nuits de Noces (Grand Prix SGDL de la Nouvelle en 2010), et Danser (Prix Marcel Pagnol en 2016), aux Editions Mercure de France.



Son rôle de marraine sera de partager son expérience lors d'une séance d'atelier en visioconférence, de répondre aux questions des écrivains en herbe et de donner au jury, qu'elle présidera, des clés de lecture et d'appréciation d'une œuvre.









