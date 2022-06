Article publié le 01/06/2022 à 04:41 | Lu 100 fois 1 temps pour Soi : un coffret d'accompagnement "psy" pour préparer les jeunes seniors à la retraite





De nombreux Français craignent le passage à la retraite, mais cette véritable « rupture de vie » est souvent traitée du point de vue physique, fiscalité ou loisirs... L'accompagnement psychologique, en revanche, reste encore trop faible dans notre société. Raphaelle de Foucauld, thérapeute et praticienne en psychologie positive, a décidé de combler ce manque en créant « 1 temps pour Soi », un coffret d’accompagnement psy pour les jeunes retraités.





de Raphaëlle de Foucauld…). Zéro injonctions, que du positif ! Généralement, les offres proposées aujourd’hui pour accompagner les jeunes retraités concernent la santé physique, la vitalité, les finances, la mémoire ou l’alimentation. Or, aucun parcours n’aborde la santé psychologique sous l’angle de la psychologie positive.C’est pourquoi Raphaelle de Foucauld -on se souvient de son jeu « 2 minutes ensemble »- a décidé de combler ce manque de prise en charge en créant « 1 temps pour Soi », un coffret d’accompagnement psy pour les jeunes retraités.Optimisme, équilibre de vie, confiance, changement, vitalité, émotions... ce coffret contient huit livrets consacrés à huit thèmes essentiels pour passer positivement le cap de la retraite. Défis, exercices et conseils pratiques permettent de se reconnecter, de se comprendre et de favoriser son bien-être.En bonus, des podcasts à télécharger sur chaque thème, un crayon pour consigner ses acquis sur la carte mentale offerte et l’accès à un groupe privé Facebook (lives, échanges et conseils personnalisésde Raphaëlle de Foucauld…). Zéro injonctions, que du positif !









