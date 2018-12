Article publié le 03/12/2018 à 10:25 | Lu 4054 fois 2 minutes ensemble : un jeu de société intergénérationnel certifié Afnor Testé en conditions réelles et par des experts indépendants, passé aux cribles de critères exigeants, le jeu « 2 minutes ensemble » vient d'obtenir la prestigieuse certification « Afnor / Testé et approuvé par les seniors ». Une bonne occasion de revenir sur ce jeu de société intergénérationnel qui ferait un beau cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Une belle victoire pour ce jeu lancé il y a un an à peine par Raphaëlle de Foucauld, thérapeute et éducatrice, qui cherchait à créer un jeu intergénérationnel pour développer les relations humaines et nourrir positivement les conversations.



Ce n’est pas un scoop. Le jeu de société est un excellent moyen de connecter les générations entre elles. Le principe de « 2 minutes ensemble » est assez simple : c’est le plus âgé des joueurs qui commence ; il tire une carte au hasard parmi les 52 que contient le jeu. Il découvre alors la question à l'un des quatre thèmes ("Je raconte", "J'imagine", "En ce moment", "Je décris") et a deux minutes pour répondre.



« Je décris les trois qualités que j'attends d'un ami », « J'imagine un voyage que j'aimerais faire », « Je raconte une bêtise de mon enfance », etc. En 52 cartes, ce jeu lancé début 2018, vise à favoriser les échanges de souvenirs et anecdotes entre petits, grands et ainés.



Amusantes, insolites, originales et toujours bienveillantes, les questions sont simples et il suffit d'attendre les réponses pour que la magie opère : « Vraiment grand-père ? Tu allais à l'école en sabots ? Nous, c'est en over-board ! » ; « J'étais la reine des Poissons d'avril mais un jour, c'est moi qu'on a piégé, je vais vous raconter… ».



Chacun à tour de rôle, partage et raconte ses souvenirs, fait appel à sa mémoire, à son imagination et se recentre sur les joies de sa vie. Le dialogue s'installe, les rires fusent, la complicité s’installe. L’idée est de transmettre et d’échanger.



Derrière la création de ce concept, Raphaëlle de Foucauld, thérapeute familiale, conjugale et éducatrice. Avec une consoeur, elle a imaginé les jeux « 2 minutes papa » et « 2 minutes mon amour » en 2015. Un succès qui permet aujourd’hui, d'agrandir la collection avec « 2 minutes ensemble ».



« Je le constate tous les jours en consultation : l’expérience montre que les individus les plus connectés à leur famille, à leurs amis et à leur cercle social sont non seulement plus heureux mais aussi en meilleure santé » souligne Raphaëlle de Foucauld.



Partager des émotions positives permet d’ouvrir l’esprit, d’élargir les pensées, les actions et d’engendrer des comportement flexibles, accueillants, créateurs et réceptifs comme le préconise Barbara Lee Fredrickson, professeure américaine au département de psychologie de l’Université de Caroline du Nord dans son ouvrage Love 2.0. Cette vision est une des vocations et un des bienfaits des jeux 2 minutes !



Et Raphaëlle de Foucauld de poursuivre : « il va de soi que la vie est une alternance de hauts et de bas et que les émotions comme la peur, la colère ou la tristesse font elles aussi partie de la vie. Par contre, notre capacité à savourer le moment présent permet d’augmenter nos émotions positives et de nous sentir plus heureux. »



Le jeu et ses questions sont basés sur les dernières recherches en psychologie positive. « Il est conseillé par exemple de prononcer 3 fois plus de paroles positives que négatives » rappelle Raphaëlle de Foucauld. « Ce jeu est un excellent moyen d'atteindre ce ratio, d'adopter la gratitude dans son quotidien, de se focaliser sur le positif et de le partager avec son entourage ».



Ce jeu de société (15 euros) s'emporte partout et s'adapte aux envies du moment : à la maison au calme, en balade, dans une fête, lors d’un piquenique ou un déjeuner de famille. Rien de tel pour mieux se connaître et s'amuser, au-delà de la différence d'âge.













