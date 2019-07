Article publié le 19/07/2019 à 08:27 | Lu 193 fois ​Gaz et électricité : quel fournisseur d’énergie choisir pour faire des économies ? Depuis l’ouverture à la concurrence en 2007, EDF et Engie ne sont plus les seuls acteurs du marché en matière de revente d’énergie. De nombreux autres fournisseurs de gaz et d’électricité proposent des offres similaires à des prix jusqu’à 20% moins chers.





Pourquoi changer de fournisseur d’énergie ?

La concurrence sur le marché de l’énergie a considérablement évolué ces dernières années, et les fournisseurs sont de plus en plus nombreux. Contrairement à EDF et Engie, dont les tarifs sont fixés et réglementés par l’État, les fournisseurs alternatifs peuvent ajuster leurs prix à leur guise.



Le principal avantage de faire confiance à la concurrence est tout d’abord de réduire considérablement les factures de gaz et d’électricité de votre Les prix peuvent varier de 5% à 20% moins cher que les fournisseurs historiques.



Couplé à des service client beaucoup plus adapté à vos besoins, ou même de choisir une offre de gaz et d’électricité issue des énergies renouvelables.



Comment changer de fournisseur d’énergie ?

Si vous aviez peur qu’une telle procédure soit fastidieuse et chronophage, rassurez-vous, il n’y a rien de plus simple ! Pas besoin d’écrire une longue lettre de résiliation et aucun risque de se faire couper le courant : votre nouveau fournisseur s’occupe de tout !



Si vous souhaitez changer de fournisseur à l’occasion d’un déménagement, la démarche n’est cependant pas la même, mais reste tout aussi simple. Il suffira de faire une demande de résiliation auprès du fournisseur de votre logement actuel et de souscrire un nouveau contrat à l’offre choisie pour votre futur logement.



En plus, c’est gratuit ! Les contrats de gaz et d’électricité sont sans engagement, vous pouvez donc les résilier à tout moment sans frais.



Quels sont les fournisseurs d’énergie ?

Il existe aujourd’hui 38 fournisseurs d’électricités, et 31 fournisseurs de gaz différents en France, aussi bien de gros groupes tels que Total Direct Énergie, que d’acteurs locaux comme Électricité de Provence.



Chacun tente de se démarquer des tarifs réglementés d’EDF et Engie, en proposant des prix beaucoup moins chers, mais aussi en misant sur des offres issues des énergies renouvelables ou sur la proximité, en agissant en local.



Pour grignoter de plus en plus de part de marché au fournisseur historique, ces entreprises, n’hésitent pas à mettre en place des services clients performants, et adaptés aux besoins de chacun. Malgré cela, EDf et Engie conservent encore la majorité du marché, avec respectivement 68% et 44%.



Mais alors, quel fournisseur choisir ?

Pour choisir son fournisseur d’énergie, il faut prendre en compte plusieurs critères : quel est mon budget ? Quels sont mes besoins ? Est-ce que je veux un service client réactif ? Pourquoi pas de l’électricité verte ?



Autant de questions qui méritent d’être posées, mais qui peuvent vite devenir un casse-tête au moment de faire son choix. La recherche peut prendre du temps, et il faut éplucher chacune des offres des différents concurrents. Il existe cependant un moyen de faciliter grandement la tâche :



Gratuit, il va vous permettre de prendre en compte tous vos besoins et critères, et de vous trouver en un temps record l’offre la moins chère et le fournisseur qui correspond le mieux à vos attentes. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, il vous est possible de souscrire directement à l’offre choisie, en contactant l’un des conseillers qui se chargera de remplir pour vous toutes les formalités.



