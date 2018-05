Article publié le 28/05/2018 à 09:58 | Lu 39 fois Travaux de rénovation énergétique : quelles sont les aides financières ? Chèque énergie, crédit d'impôt pour la transition énergétique (Cite), aides des collectivités locales, éco-prêt à taux zéro..., des aides financières existent pour la rénovation énergétique de votre logement. Retrouvez un nouveau guide en ligne pour faire le point sur la réglementation en vigueur !





Ce guide présente les aides existantes pour l'année 2018 en France métropolitaine, leurs conditions d'attribution, les cumuls possibles et les critères techniques exigés pour les équipements et matériaux.



Pour aller plus loin, vous pouvez vous faire accompagner gratuitement dans votre projet en contactant les Points Rénovation Info Service. Un numéro gratuit a été mis en place pour prendre rendez-vous : le 0 808 800 700.



Des conseillers vous indiqueront les travaux les mieux adaptés à votre logement et les aides à votre disposition, et répondront à vos questions techniques, financières ou juridiques. Ils pourront également vous conseiller pour diminuer vos consommations d'énergie.



Si vous habitez les régions Grand Est, Normandie, Occitanie et Centre-Val de Loire, l'Ademe met à votre disposition le calculateur d'aides financières en ligne Simul'Aid€s, qui permet de réaliser des simulations anonymes en décrivant la situation de votre foyer (nombre de personnes, revenu fiscal de référence), les caractéristiques de votre logement (surface, année de construction) et les travaux envisagés. Vous obtenez ensuite la liste des dispositifs et des organismes financeurs ainsi que le pourcentage de l'aide financière à laquelle vous pouvez prétendre.



À savoir : en améliorant la performance énergétique de votre logement, vous pourrez vivre dans un logement plus confortable, réaliser des économies sur vos factures d'énergie, augmenter la valeur patrimoniale de votre bien et aussi limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.



