uHoo Air : le capteur connecté qui évalue les risque de transmissions virales dans l'air

Selon les chiffres de Santé Publique France publiés le 14 novembre 2020, 93% des personnes décédées du COVID-19 avaient plus de 60 ans. Un chiffre dramatiquement élevé qui nous rappelle que les seniors doivent porter une attention toute particulière à la qualité de l’air qu’ils respirent au quotidien.Les autorités sanitaires ne cessent en effet de rappeler -à juste titre- que l'air de nos logements ou de nos bureaux doit être régulièrement renouvelé afin d'évacuer les polluants, particules fines et autres dioxydes que nous respirons en permanence et qui sont autant de vecteurs favorisant la concentration de la Covid dans l'air intérieur.Une pollution qui a principalement pour origine la conjonction de l’isolation des bâtiments et de l’émission de polluants par le mobilier, les matériaux de rénovation et de décoration, ou encore les produits ménagers et cosmétiques.Face à cette problématique de santé publique, les progrès technologiques réalisés dans le domaine des capteurs connectés permettent aujourd’hui de disposer d’indicateurs fiables de qualité de l’air intérieur en temps réel Ceux-ci mesurent en effet la température, l’humidité relative, le taux de dioxyde de carbone (CO2), la concentration de particules fines, de composés organiques volatils (COV), du dioxyde d’azote (NO2) et du monoxyde de carbone (CO).Un capteur connecté sort cependant du lot en nous proposant également un indice viral, susceptible de nous alerter sur le risque de contamination à la Covid (et aux autres virus) auquel nous sommes potentiellement confronté : le capteur uHoo Air