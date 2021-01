Article publié le 07/01/2021 à 10:51 | Lu 452 fois forESTIME : des vêtements pour seniors faciles à enfiler et à fermer





Le concept n’est pas nouveau en soi puisque cela fait déjà une quinzaine d’années qui différents acteurs proposent ce type de produit sur le marché, avec plus ou moins de succès d’ailleurs… Voici donc forESTIME, une nouvelle marque de vêtements qui s’adresse spécifiquement aux seniors grâce à leur facilité d’enfilage et de fermeture.

Avec l'âge le corps change, la taille s'épaissit, le dos peut se voûter. Or, les vêtements actuels ne tiennent pas compte de ces évolutions normales qui concernent quasiment tous les êtres humains vieillissants.



C’est dans ce contexte que Caroline Forest a lancé la marque de vêtements pour seniors forESTIME. Elle propose des chemisiers, des jupes, des tuniques, des pantalons, des foulards qui se veulent d’une part « modernes et élégants » mais surtout « faciles à enfiler et à fermer ». Et fabriqués en France de surcroit.



Comme le remarque fort justement, Caroline Forest, « puisque le vêtement s'adapte à l'enfant qui grandit, pourquoi ne s'adapte-t-il pas à l'adulte qui mûrit ? ».



Tous les modèles se déclinent en deux versions (habillage seul et habillage aidé) afin de permettre aux clients de conserver leur autonomie quand ils commencent à rencontrer des problèmes de dextérité (arthrose, tremblements, ...) et à faciliter l’habillage par les aidants et soignants lorsqu'ils deviennent dépendants, notamment pour éviter les manipulations douloureuses et gagner du temps.



Tous ces habits ont été mis au point avec des équipes de soignants et des ainés de plus de 75 ans afin d'intégrer toutes les spécificités de leur morphologie. Chaque coupe est ainsi spécialement étudiée pour être confortable et agréable à porter au quotidien.



De plus, les systèmes aimantés brevetés utilisés (bandes et boutons) sont très discrets : cachés à l'intérieur du tissu, ils facilitent la fermeture et l'ouverture des vêtements. Enfin, tous les modèles sont présentés sur des mannequins seniors, pour que chaque personne puisse se faire une idée fidèle de l'allure des vêtements sur "son corps à soi".











