âgée de 85 ans, elle fait demi-tour sur la RN12 et provoque un accident Une conductrice âgée de 85 ans, ayant manqué sa sortie près de Guingamp dans les Côtes d'Armor, a un demi-tour sur la voie express après avoir raté sa sortie. Un geste, hélas de plus en plus fréquent chez les conducteurs âgés, qui l'a fait entrer en collision avec un autre véhicule.



L'accident s'est produit en début d'après-midi sur la RN12, alors que cette retraitée se dirigeait vers Brest au volant de son véhicule. Après avoir raté l'échangeur de Kernilien, elle a subitement décidé de rebrousser chemin à contre-sens ; une décision ubuesque et qui aurait pu être lourde de conséquences, puisqu'elle a violemment heurté un automobiliste venant en sens inverse.



Rapidement prise en charge par les pompiers et le Smur, les jours de cette personne âgée ne semblent pas être en danger. Le conducteur du second véhicule impliqué est fort heureusement sorti lui aussi indemne de cet événement traumatisant. Les dépistages réalisés a posteriori ont confirmé que ni alcool ni stupéfiants n'étaient en cause.



Ce fait divers rappelle l'importance cruciale du respect des règles de sécurité routière et des indications sur les voies rapides. Il souligne une fois de plus les risques accrus auxquels sont confrontés les conducteurs âgés et la nécessité d'une réflexion en profondeur sur les contrôles réguliers à mettre en place, pour garantir leur aptitude à conduire le plus longtemps possible en toute sécurité, au moins autant pour eux que pour les autres.



Publié le 27/06/2024 à 07:56 | Lu 108 fois



La rédaction vous conseille < > Animaux domestiques : de l'importance de les identifier ! Décès de Francine Leca, la première chirurgienne cardiaque française, à l'âge de 86 ans