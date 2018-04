Article publié le 10/04/2018 à 01:00 | Lu 1266 fois Yvelines Etudiants Seniors : 14ème édition déjà Voici une très belle idée de partage intergénérationnelle. En effet, c’est déjà la 15e édition du dispositif Yvelines Etudiants Seniors (YES). Dans cet esprit, le département du 78 près de Paris va recruter 145 jeunes pour rompre l’isolement des personnes âgées au cours de l’été prochain.

Oui ! On dit oui à YES. Pour la 15ème fois, le département des Yvelines va à nouveau recruter, comme chaque année depuis 2004, 145 jeunes (bac minimum et permis de conduire) pour rompre l’isolement des Yvelinois les plus âgés.



Après avoir reçu une rapide formation (mais sérieuse), tout au long de l’été, les jeunes se rendront au domicile des personnes âgées pour leur tenir compagnie. Ce dispositif permet d’une part de favoriser les échanges intergénérationnels et d’autre part l’enrichissement personnel des deux tranches d’âge.



Quelles seront vos missions ? Offrir de la compagnie aux ainés qui se sentent isolés pendant l’été ; converser, jouer, se promener, faire les courses, aider aux démarches administratives, rendez-vous chez le coiffeur… et être une alerte en cas de problème sanitaire pour les Pôles d’autonomie Territoriaux et les centres communaux d’action sociale



Naturellement, lors de ces rencontres estivales, des liens se tissent entre les étudiants et les seniors isolés. Mireille, 74 ans, résidant à Vélizy, participe régulièrement à YES. Elle explique son attachement à Chloé, une étudiante, l’année dernière : « Chloé m’aide à faire mes courses, m’accompagne faire une promenade dehors, joue un peu avec moi. Ses visites et les discussions que l’on peut avoir donnent un vrai rayon de soleil à mes journées ».



Ce service, proposé gracieusement aux aînés, permet également aux équipes médico-sociales d’assurer un suivi de proximité de la santé des personnes âgées à domicile et une prévention des pathologies et difficultés liées au grand isolement.



Depuis la mise en oeuvre du dispositif, plus de 100.000 visites ont été effectuées et env. 1.700 étudiants ont été recrutés et formés. En moyenne, cela représente 5 à 6 visites par jour par étudiant. En 2017, 139 étudiants ont rendu 8.038 visites à 1.380 personnes âgées en juillet et août.



Les seniors qui souhaitent bénéficier de ce service, doivent contactez dès maintenant le 01 39 07 74 83. Date limite de dépôt des dossiers le 1er juin prochain.



Vous avez jusqu’à fin mai pour communiquer votre CV. Les candidatures peuvent être envoyées par mail à yvelines-etudiants-seniors@yvelines.fr. Les seniors peuvent s’inscrire au service au 0

801 801 100. Plus d’information sur www.yvelines.fr/yes



*en collaboration avec les neuf Coordinations Gérontologiques Locales (CGL) et les Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS).