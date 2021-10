Article publié le 20/10/2021 à 10:59 | Lu 108 fois Yoshio Kinoshita : il se met au skate-board à l'âge de 80 ans





On le sait, de nos jours, les personnes âgées sont étonnantes. En voici encore une preuve ! On vient en effet d’apprendre dans la presse japonaise, que Yoshio Kinoshita vivant à Osaka dans le sud du pays, s’était mis à apprendre et faire du skate-board à l’âge de 81 ans.

S’il est bien une activité sportive « réservée » aux jeunes, c’est le skate-board. En effet, passée la trentaine dans ce domaine, on est déjà considéré comme vétéran tant ce sport est estampillé « ado » (un marché de plusieurs milliards de dollars).



Le skate-board ou planche à roulette était à l’origine, dans les années 50, un jouet pour enfant. Au fil du temps, c’est devenu une pratique sportive à part entière. Et même pour certains, un moyen de transport en milieu urbain et un style de vie.



C’est donc ce sport de glisse et d’équilibre qu’a choisi de pratiquer Yoshio Kinoshita. Tout a commencé il y a deux ans, lorsqu’il achète une planche à roulette dans un vide-grenier… Depuis, l’octogénaire s’est mis à pratiquer cette discipline au quotidien dans un parc public.



Harnaché de ses gants, de son casque et Nike aux pieds, tous les jours, il monte sur son skate et exécute des figures. Cela lui permet de rencontrer des jeunes mais également, selon le vieil homme, cela lui permet de renforcer ses capacités à se concentrer.



Lorsqu’il n’est pas au skate-park, Yoshio Kinoshita garde un parking à vélos. Il est effectivement très courant que les personnes âgées au Japon continuent à travailler même à des âges avancés…











