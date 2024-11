Y a-t-il un âge limite pour la création d'une auto-entreprise ? Peut-on créer une auto-entreprise lorsqu’on est à la retraite ? La création d’une auto-entreprise, ou micro-entreprise, est simple et séduit de nombreux travailleurs indépendants. C’est aussi une solution attrayante pour les retraités qui souhaitent compléter leurs revenus, rester actifs ou simplement réaliser un projet professionnel qui leur tient à cœur. Contrairement à ce que l’on peut croire, il n’existe pas d’âge limite pour créer une auto-entreprise en France. Faisons le point sur ce que les seniors doivent connaître avant de se lancer dans cette aventure et ainsi cumuler retraite et revenus d’auto-entreprise. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 28/11/2024

Auto-entrepreneur : un statut accessible à tous, sans limite d'âge



Le régime d’auto-entreprise est ouvert à un large public. Il est d’ailleurs possible de se lancer dès l’âge de 16 ans, à condition d’être un mineur émancipé et de respecter certaines règles.



Aucune limite d’âge maximale n’est imposée, ce qui signifie que les retraités peuvent eux aussi lancer leur activité sous le statut d’auto-entrepreneur.



Une option simple à mettre en place pour les seniors porteurs de projets basés sur leur expérience professionnelle ou leurs passions personnelles.



Pour en savoir plus sur la création d'entreprise, n'hésitez pas à





Pourquoi les seniors se tournent vers l’auto-entrepreneuriat ?



Les retraités peuvent se tourner vers le micro-entrepreneuriat pour différentes raisons :

Compléter leurs revenus : de nombreuses personnes retraitées trouvent que leur pension ne suffit pas pour maintenir leur niveau de vie. L’auto-entrepreneuriat offre une opportunité d’augmenter leurs ressources ;

Maintenir une activité : le travail permet à certains seniors de rester actifs et socialement impliqués, ce qui contribue à leur bien-être.

Réaliser un projet personnel : c’est aussi l’occasion de concrétiser des ambitions ou des rêves.



Cumul emploi-retraite : les règles à connaître



Il est donc possible d’être auto-entrepreneur à l’âge de 62, 65 ou encore 75 ans. Cependant, les retraités doivent savoir que s’il est possible de cumuler les revenus d’une auto-entreprise avec une pension de retraite, cela reste soumis à certaines conditions.



Deux notions se diminuent alors : le cumul emploi-retraite libéralisé et le cumul emploi-retraite plafonné.





Focus sur le cumul emploi-retraite libéralisé



Il est possible de cumuler une pension de retraite avec un revenu issu d’une activité de micro-entrepreneur, sans limite de plafond, à condition de respecter les critères suivants :

Avoir atteint l'âge légal pour partir à la retraite ;

Justifier d'une carrière complète ou avoir atteint l'âge permettant de bénéficier du taux plein ;

Avoir liquidé l’intégralité de ses pensions, qu’elles soient de base ou complémentaires, auprès des régimes de retraite obligatoires (français, étrangers ou internationaux).



Bon à savoir : exercer une activité de micro-entrepreneur ouvre des droits pour une seconde retraite.





Focus sur le cumul emploi-retraite plafonné



Si les conditions citées ci-dessus ne sont pas remplies, il est toujours possible pour les retraités d'associer les revenus professionnels avec la pension de retraite, mais il faut garder à l’esprit que ce cumul est soumis à des plafonds spécifiques selon la situation :

Résidence en zone de revitalisation rurale (ZRR) ou en zone urbaine prioritaire (ZUP) : les revenus annuels (pensions de retraite et activité professionnelle incluses) ne doivent pas excéder 46 368 € ;

Affiliation au régime de la Cnavpl (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales) : le total des pensions de retraite et des revenus annuels est également limité à 46 368 € ;

Affiliation au régime de la Cnav (Caisse nationale d'assurance vieillesse) : dans ce cas, le plafond annuel est fixé à 23 184 € pour l’ensemble des revenus et pensions.



En cas de dépassement de ce plafond, le versement des pensions de retraite est suspendu.





Auto-entreprise et nouveaux droits à la retraite



Il faut une nouvelle fois distinguer deux situations. Il faut tout d’abord savoir qu’exercer en auto-entreprise lorsqu’on bénéficie du cumul emploi-retraite plafonné n’ouvre aucun nouveau droit à la retraite.



En revanche, pour les bénéficiaires du



Son montant est limité, quel que soit le chiffre d’affaires réalisé, à un maximum de 2 318,40 € brut par an en 2024. Un formulaire est disponible et doit être remis à l’Assurance retraite.





Comment un retraité peut-il créer une auto-entreprise ?



Créer une auto-entreprise est simple et rapide, notamment grâce à un processus d’enregistrement entièrement dématérialisé.



Les personnes peuvent par exemple se rendre sur le site du Blog du Dirigeant, qui redirige vers des partenaires spécialisés dans cette démarche. Il y a ensuite juste à se laisser guider pour les différentes étapes à accomplir.



